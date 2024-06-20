Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Три отличия за 22 секунды удается находить только 5% людей — сверхтяжелая загадка arrow

Три отличия за 22 секунды удается находить только 5% людей — сверхтяжелая загадка

20 июня 2024 04:17
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
Интересная морская загадка на смекалку: найдите 3 отличия за 22 секунд
Оптическая иллюзия, где нужно найти 3 отличия. Фото иллюстративное: Freepik
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

Попробуйте решить одну оптическую головоломку и докажите своим друзьям, что вы являетесь очень умным человеком. Поймите, чем первая картинка отличается от второй, за ограниченный промежуток времени и узнайте, какой у вас интеллект.

Головоломку предложили на "УНИАН".

Читайте также:

Оптическая головоломка — найдите три отличия за 22 секунды

Перед вами яркое изображение, которое решили разделить на две части, где на одной есть то, чего нет на другой. На рисунке вы можете увидеть русалку и несколько морских обитателей, которые собрались возле нее, чтобы послушать то, что она им читает.

А теперь сравните эти две части и попытайтесь понять, чем первая часть отличается от второй. Если вам кажется, что они полностью идентичны, то вы ошибаетесь, ведь между ними есть аж три отличия, которые вам, собственно, и нужно найти в этой головоломке.

Но на решение этой загадки вам дается всего 22 секунды, поэтому не тратьте попусту время и попробуйте как можно быстрее справиться с этой головоломкой. Но лучше уединиться, чтобы никто не отвлекал от задачи. И не забудьте установить таймер на 22 секунды. Что ж, желаем удачи!

Итак, вы смогли доказать не только себе, но и друзьям, что у вас есть способность к решению таких загадок, если вы за 22 секунды справились с задачей. Но если вы так и не поняли, в чем отличия, не огорчайтесь и попробуйте еще раз. Можете посмотреть на нашу подсказку!

Оптическая иллюзия с отличиями
Оптическая иллюзия с отличиями. Фото иллюстративное: Freepik

Правильный ответ — где отличия

А теперь обратите внимание на осьминога, который на правой картинке имеет еще один щупалец, а затем посмотрите на черепаху, над которой на втором рисунке торчит растение. И, наконец, третье отличие — это рыба сверху, имеющая другой цвет тела.

Найденные отличия в оптической головоломке
Найденные отличия в оптической головоломке. Фото иллюстративное: Freepik

Напомним, мы писали о яркой головоломке, где нужно найти розовую бабочку на фоне цветов такого же цвета.

Раньше мы рассказывали о непростой головоломке, в которой нужно найти лицо панды.

Также мы сообщали об оптической иллюзии, где нужно найти котика среди кактусов.

оптическая иллюзия
головоломка
тест на внимательность
загадки

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:45 Еще одну категорию мужчин обязали явиться в ТЦК — в чем причина

12 июня 2024
Новость с видео

23:28 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

10 июня 2024

22:59 За месяц, как за полгода — нардеп раскрыл количество мобилизованных мужчин

19 июня 2024
Новость с видео

01:37 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

17 июня 2024
обновлено:

09:59 К чему снится собака: толкование снов и общее значение

9 июня 2024

19:07 Мобилизация в Украине — подлежит ли призыву мужчина с гипертонией

08:31 Многодетные родители в Украине могут потерять отсрочку от мобилизации — какая причина

13 июня 2024

06:44 Где будут служить бывшие "ограниченно пригодные" — украинцам дали разъяснение

12 июня 2024

00:00 Военный 3-й ОШБр рассказал, кого из мобилизованных отправляют в пехоту

17 июня 2024

15:55 В документах ЕС обнаружили карту без Крыма и части Одесской области — подробности