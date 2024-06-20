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Три відмінності за 22 секунди вдається знаходити лише 5% людей — надважка загадка

20 червня 2024 04:17
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
Цікава морська загадка на кмітливість: знайдіть 3 відмінності за 22 секунд
Оптична ілюзія, де потрібно знайти 3 відмінності. Фото ілюстративне: Freepik
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

Спробуйте вирішити одну оптичну головоломку і доведіть своїм друзям, що ви є дуже розумною людиною. Зрозумійте, чим перша картинка відрізняється від другої, за обмежений проміжок часу і дізнайтеся, який у вас інтелект.

Головоломку запропонували на "УНІАН".

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Оптична головоломка — знайдіть три відмінності за 22 секунди

Перед вами — яскраве зображення, яке вирішили поділити на дві частини, де на одній є те, чого немає на іншій. На малюнку ви можете побачити русалоньку і декілька морських мешканців, які зібралися навколо неї, щоб послухати те, що вона їм читає.

А тепер порівняйте ці дві частини і спробуйте зрозуміти, чим перша частина відрізняється від другої. Якщо вам здається, що вони є повністю ідентичними, то ви помиляєтеся, адже між ними є аж три відмінності, які вам, власне, і потрібно знайти в цій головоломці.

Та на вирішення цієї загадки вам дається лише 22 секунди, тому не гайте часу і спробуйте якомога швидше впоратися з цією головоломкою. Та краще вам усамітнитися, щоб ніхто не відволікав від задачі. І не забудьте встановити таймер на 22 секунди. Що ж, бажаємо успіхів!

Отже, ви змогли довести не тільки собі, а й друзям, що ви маєте хист до вирішення таких загадок, якщо за 22 секунди впоралися із задачею. Але якщо ви так і не зрозуміли, в чому відмінності, не засмучуйтеся і спробуйте ще раз. Можете також подивитися на нашу підказку!

Оптическая иллюзия с отличиями
Оптична ілюзія з відмінностями. Фото ілюстративне: Freepik

Правильна відповідь — де відмінності

А тепер зверніть увагу на восьминога, який на правій картинці має ще один щупалець, а потім подивіться на черепаху, над якою на другому малюнку стирчить рослина. І нарешті третя відмінність — це риба зверху, яка має інший колір тіла.

Найденные отличия в оптической головоломке
Знайдені відмінності в оптичній головоломці. Фото ілюстративне: Freepik

Нагадаємо, ми писали про яскраву головоломку, де потрібно знайти рожевого метелика на фоні квітів такого ж кольору. 

Раніше ми розповідали про непросту головоломку, в якій потрібно знайти обличчя панди. 

Також ми повідомляли про оптичну ілюзію, де потрібно знайти котика серед кактусів.

оптична ілюзія
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загадки

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