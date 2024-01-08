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Цымбалюк вспомнил счастливые школьные годы и показал архивные фото

8 января 2024 22:06
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Цымбалюк вспомнил счастливые школьные годы и показал архивные фото
Актер Тарас Цымбалюк в старших классах. Фото: Instagram/taras.tsymbaliuk
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Актер театра и кино Тарас Цымбалюк упомянул в соцсетях свои школьные годы. Звезда назвал их прекрасными, беззаботными и фундаментальными. Также уроженец Черкасской области показал архивные фото.

Соответствующая публикация появилась в его Instagram.

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В первую очередь актер поблагодарил девушек и парней, фото с которыми он опубликовал в соцсети. По словам Тараса, энергия, которая возникала, когда они виделись, была бесценна. У него произошла перезагрузка в 9-10-м классах, когда их разделили на экономические и гуманитарные направления

"Во-первых, в моей жизни появились "мои люди" и единомышленники в юморе (это капец как важно). Появился КВН и путешествия, интерес к сцене, корсунская дискотека "Август", где можно было повзрослеть за пару часов, футбол, эпическое открытие Lineage 2 (онлайн-игра), и личный, интуитивный выбор школьных предметов, которые начали меня наконец интересовать", — отметил Цымбалюк.

Тарас Цымбалюк в старших классах с друзьями. Фото: Instagram/taras.tsymbaliuk

По словам Тараса, в 14 лет учиться легче, когда ты отдаешь себе отчет, что тебе ближе литература, география и история, чем другое. Цымбалюк поблагодарил родителей за то, что они поддержали его. Хотя они сами учили в гимназии будущего актера.

"Мы кайфовали от школьных лет в старших классах, дополняли друг друга… Например, очень ждали обед в столовой (там у нас было 20 мин времени, чтобы конкретно погнать), репетировали что-то постоянно, ездили на фестивали и соревнования, часто ходили в компьютерный клуб, который стал для нас святым местом",  написал актер.

Фото: Instagram/taras.tsymbaliuk

Цымбалюк признался, что когда он чувствует запах котлеты или супа из школьной столовой, его вдруг словно переносит в 2005-2007 годы.

Фото: Instagram/taras.tsymbaliuk

Напомним, ранее мы писали, что Тарас Цымбалюк пожелал себе на день рождения. Также мы рассказывали, что Цымбалюк высказался по поводу пропаганды.

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