Тарас Цимбалюк відзначає день народження — що побажав собі актор

Актор Тарас Цимбалюк. Фото: Instagram/taras.tsymbaliuk

Актор театру та кіно Тарас Цимбалюк відзначає день народження. Зірці виповнилось 34 роки. З цього приводу Тарас написав великий пост, в якому, окрім подяки ЗСУ, публічно побажав собі багато чого.

Відповідний допис з’явився в соціальних мережах Цимбалюка.

Читайте також:

День народження Тараса Цимбалюка

За словами актора, щороку в цей день він звик дякувати рідним, близьким, що роблять його життя більш змістовнішим, глибшим. ПТарас подякував собі за відчуття вірних прошарків духу авантюризму.

"Іноді потрібно ризикувати і показувати цьому життю свій характер. Повірте, воно зацінить! Я бажаю собі більше працювати, більше донатити, більше бути дотичним до культивації українського кінематографа! Знову ж, подяка ЗСУ, що зараз маю можливість зніматися у двох повнометражних фільмах, котрі 2024-го побачать українці і не тільки", — написав Тарас.

Тарас побажав собі ще більше бути собою, більше вміти цінувати людей, вчитись більше мріяти. В коментарях під дописом однією з перших колегу привітала колега та подруга Цимбалюка, акторка Наталка Денисенко.

"Тарасік, з днем народження, друже! Будь щасливий, реалізований під мирним небом України", — написала вона.

Також теплі слова залишили шоумен Нікіта Добринін, актор Євген Олейнік та інші представники українського шоу-бізнесу.

Коментарі під дописом Тараса Цимбалюка. Скриншот: Instagram/taras.tsymbaliuk

Нагадаємо, раніше ми писали, який захід влаштує на свій день народження Наталка Денисенко. Також ми розповідали, що репер Потап пише нову пісню про гроші та бідність у Барселоні.