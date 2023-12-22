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Создателя Масяни признали в России так называемым иноагентом

22 декабря 2023 22:01
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Стас Кожушко
Редактор
Создателя Масяни признали в России так называемым иноагентом
Российский мультипликатор Олег Куваев. Фото: Google
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Министерство юстиции РФ обновило реестр так называемых "иноагентов", что обычно делает по пятницам. На этот раз в список попал российский мультипликатор Олег Куваев, уже долгое время живущий в Израиле.

Об этом сообщают росСМИ со ссылкой на сайт соответствующего министерства страны-террориста.

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По версии Минюста, новые "иноагенты" (кроме Куваева еще менее известные в Украине россияне попали в список) выступали с критикой войны России против Украины. К примеру, мультипликатор Куваев вскоре после вторжения российских войск в нашу страну выпустил несколько антивоенных эпизодов "Масяни".

Так, например, в одной из серий, только в YouTube набравшей более 6 млн просмотров, показывается бомбардировка вымышленного города Санкт-Мариуборга. Создатель Масяни дал такое название не случайно.

"Было желание передать происходящее так, чтобы они (россияне. — Ред.) почувствовали на своей шкуре, что такое реальная война. Потому что они, по моему мнению, просто не понимали, что происходит. Поэтому нужно было взять то, что происходило в Мариуполе, и перенести это на мой родной город, в котором я родился и прожил большую часть жизни, Санкт-Петербург", — прокомментировал тогда Куваев.

Напомним, ранее мы писали, что голограмма Путина призвала оккупантов сложить оружие в одном из эпизодов сериала "Масяня". Напомним, ранее мы писали, что модный дом Balenciaga внес пропагандиста Филиппа Киркорова в "черный список" за поддержку российского диктатора.

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