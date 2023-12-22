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Творця Масяні визнали в Росії так званим іноагентом

22 грудня 2023 22:01
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Стас Кожушко
Редактор
Творця Масяні визнали в Росії так званим іноагентом
Російський мультиплікатор Олег Куваєв. Фото: Google
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Міністерство юстиції РФ оновило реєстр так званих "іноагентів", що зазвичай робить щоп'ятниці. Цього разу до списку потрапив російський мультиплікатор Олег Куваєв, який уже довгий час живе в Ізраїлі.

Про це повідомляють росЗМІ з посиланням на сайт відповідного міністерства країни-терориста. 

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За версією Мін'юсту, нові "іноагенти" (окрім Куваєва, ще менш відомі в Україні росіяни потрапили до списку) виступали з критикою війни Росії проти України. Наприклад, мультиплікатор Куваєв незабаром після вторгнення російських військ до нашої країни випустив кілька антивоєнних епізодів "Масяні".

Так, наприклад, в одній із серій, яка лише в YouTube набрала понад 6 млн переглядів, показується бомбардування вигаданого міста Санкт-Маріуборгу. Творець Масяні дав таку назву невипадково.

"Було бажання передати те, що відбувається, так, щоб вони (росіяни. — Ред.) відчули на своїй шкурі, що таке реальна війна. Тому що вони, на мою думку, просто не розуміли, що відбувається. Адже це зовсім не так. Тому треба було взяти те, що відбувалося в Маріуполі, і перенести це на моє рідне місто, в якому я народився і прожив більшу частину життя, Санкт-Петербург", — прокоментував тоді Куваєв.

Нагадаємо, раніше ми писали, що голограма Путіна закликала окупантів скласти зброю в одному з епізодів серіалу "Масяня". Нагадаємо, раніше ми писали, модний дім Balenciaga вніс пропагандиста Філіпа Кіркорова до "чорного списку" за підтримку російського диктатора.

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