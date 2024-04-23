В постели с первой леди — Канье Вест шокировал признание об интимных фантазиях.

Рэпер Канье Уэст. Фото: instagram.com/alwaysyzy/

Рэпер Канье Уэст рассказал, с какой знаменитостью он и супруга Бьянка Ченсори хотели бы устроить интим втроем. Когда ведущий подкаста Джастин Лабой спросил его, с какой известной женщиной об этом, рэпер ответил: "Мишель Обама!".

Об этом пишет Daily Mail.

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Мишель Обама была первой леди Соединенных Штатов в 2009-2017 годах, будучи замужем за бывшим президентом США Бараком Обамой. Еще в 2013 году Уэст заявил, что тогдашняя невеста Ким Кардашьян была более влиятельной, чем Мишель.

"Мы самые влиятельные в моде. Никто не смотрит на то, во что одет Барак Обама. Мишель Обама не может сделать в Instagram такое фото в бикини, как то, что недавно сделала в Instagram моя девушка", — сказал звезда.

В результате после продолжительного брака Канье расстался с Ким. Сейчас рэпер женат на архитекторе Бьянке Ченсори и часто поражает скандальными поступками и словами. Пара поженилась в декабре 2022 года. Канье показывал Бьянку по всему миру в смелых образах лишь спустя несколько недель после завершения развода с Ким. В прошлом месяце она шокировала, надев прозрачные чулки вместо штанов в Париже после того, как была обнажена под прозрачным плащом в Лос-Анджелесе.

Напомним, Канье Уэст вывел раздетую супругу на улицы Калифорнии. А раньше Канье Уэст стянул со своей жены штаны на людях.