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В постели с первой леди — Канье Уэст шокировал признанием об интимных фантазиях

23 апреля 2024 11:24
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
В постели с первой леди — Канье Вест шокировал признание об интимных фантазиях.
Рэпер Канье Уэст. Фото: instagram.com/alwaysyzy/
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Рэпер Канье Уэст рассказал, с какой знаменитостью он и супруга Бьянка Ченсори хотели бы устроить интим втроем. Когда ведущий подкаста Джастин Лабой спросил его, с какой известной женщиной об этом, рэпер ответил: "Мишель Обама!".

Об этом пишет Daily Mail.

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Мишель Обама была первой леди Соединенных Штатов в 2009-2017 годах, будучи замужем за бывшим президентом США Бараком Обамой. Еще в 2013 году Уэст заявил, что тогдашняя невеста Ким Кардашьян была более влиятельной, чем Мишель.

 

"Мы самые влиятельные в моде. Никто не смотрит на то, во что одет Барак Обама. Мишель Обама не может сделать в Instagram такое фото в бикини, как то, что недавно сделала в Instagram моя девушка", — сказал звезда.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Always YZY (@alwaysyzy)

В результате после продолжительного брака Канье расстался с Ким. Сейчас рэпер женат на архитекторе Бьянке Ченсори и часто поражает скандальными поступками и словами. Пара поженилась в декабре 2022 года. Канье показывал Бьянку по всему миру в смелых образах лишь спустя несколько недель после завершения развода с Ким. В прошлом месяце она шокировала, надев прозрачные чулки вместо штанов в Париже после того, как была обнажена под прозрачным плащом в Лос-Анджелесе.

Напомним, Канье Уэст вывел раздетую супругу на улицы Калифорнии. А раньше Канье Уэст стянул со своей жены штаны на людях.

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