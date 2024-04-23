У ліжку з першою леді — Каньє Вест шокував зізнанням про інтимні фантазії

Репер Каньє Вест. Фото: instagram.com/alwaysyzy/

Репер Каньє Вест розповів, з якою знаменитістю він і дружина Б’янка Ченсорі хотіли б влаштувати інтим утрьох. Коли ведучий подкасту Джастін Лабой запитав його про це, репер відповів: "Мішель Обама!".

Про це пише Daily Mail.

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Мішель Обама була першою леді Сполучених Штатів у 2009-2017 роках, будучи одруженою з колишнім президентом США Бараком Обамою. Ще в 2013 році Вест заявив, що тодішня наречена Кім Кардашьян була більш впливовою, ніж Мішель.

"Ми найвпливовіші в моді. Ніхто не дивиться на те, у що одягнений Барак Обама. Мішель Обама не може зробити в Instagram таке фото бікіні, як те, що нещодавно зробила в Instagram моя дівчина", — сказав зірка.

В результаті після тривалого шлюбу Каньє розлучився з Кім. Зараз репер одружений з архитекторкою Б’янкою Ченсорі і часто вражає скандальними вчинками та словами. Пара одружилася в грудні 2022 року. Каньє показував Б’янку по всьому світу в сміливих образах лише через кілька тижнів після завершення розлучення з Кім. Минулого місяця вона шокувала, одягнувши прозорі панчохи замість штанів у Парижі після того, як була оголеною під прозорим плащем у Лос-Анджелесі.

Нагадаємо, Каньє Вест вивів роздягнену дружину на вулиці Каліфорнії. А раніше Каньє Вест стягнув зі своєї дружини штани на людях.