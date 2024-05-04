В сети обсуждают видео с беременной Марией Яремчук

Певица Мария Яремчук. Фото: instagram.com/m_yaremchuk/

Певица Мария Яремчкук ведет не публичную жизнь, но СМИ не успускают артистку из виду. Звезда, которая примерно 5 лет назад закончила карьеру, по мнению интернет-пользователей, может ждать ребенка.

Об этом в эфире шоу на "Люкс ФМ" сказал ведущий Женя Фешак.

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Мария Яремчук в социальной сети не сообщала о беременности

Видео с беременной женщиной, похожей на певицу, появилось в сети. Инсайдеры допустили, от кого может родить артистка. На ролике, который разместили на закрытой странице, виден округлый живот и лицо будущей матери.

Сама Яремчук, ни в социальных сетях, ни через пресс-лужбу не комментировала новость. Последнее фото Яремчук на странице датировано июлем 2023 года. Вероятное отцовство в интернете приписывают певцу Александру Пономареву. Как утверждают инсайдеры, их роман, начавшийся 8 лет назад, продолжается.

В прошлом году певица Мария Яремчук появилась в прямом эфире второго полуфинала конкурса "Евровидение-2023". Это стало первое выступление артистки за последние пять лет. После этого певица выпустила новый трек "Щит и меч".

Напомним, звезда "Сумерек" впервые стала отцом. А раньше беременная Джамала поразила стильной фотосессией.