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Ріанну вперше побачили після чуток про третю вагітність

30 березня 2024 13:49
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Ріанну вперше побачили після чуток про третю вагітність
Співачка Ріанна. Фото: instagram.com/badgalriri/
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Співачка Ріанна була помічена в дуже модному вбранні, коли вирушила на прогулянку зі своїм маленьким сином RZA у BallnBounce Kids Playhouse у Лос-Анджелесі. Маленький хлопчик, який дуже нагадує свого знаменитого батька A$AP Rocky, був у синій джинсовій куртці поверх сірого картатого худі. На ньому також були зелені брюки зі шкарпетками і без взуття. Це перший вихід Ріанни після чуток про те, що вона чекає на третю дитину.

Про це пише Daily Mail.

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Стильний вихід Ріанни

Ріанна вийшла з сином у футболці Metallica, шубі зі штучного хутра з леопардовим принтом. Вона також одягла чорні чоботи до коліна, штани від Attico та великі сонцезахисні окуляри Gucci. На її шиї був масивний золотий ланцюжок, який пасував до її сережок. У співачки та її партнера A$AP Rocky двоє дітей.

 

Окрім однорічного RZA, у пари, яка разом із 2020 року, також є Ріот, який народився в серпні 2023 року.

Ріанна та A$AP були друзями протягом багатьох років, а також працювали разом, перш ніж вони закохалися чотири роки тому і створили сім'ю. У 2013 році Роккі відкрив американську частину світового туру Rihanna's Diamonds. Того ж року Ріанна також знялася в його музичному кліпі Fashion Killa.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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"Я завжди думала, що спочатку буде шлюб, а потім дитина, але хто каже, що так має бути. Я точно не дозволю, щоб це заважало мені бути мамою", — говорить Ріанна.

У листопаді 2020 року інсайдер розповів People, що давні друзі закохалися одне в одного.

В інтерв’ю GQ у 2021 році Роккі сказав, що Ріанна була "коханням його життя" та "єдиною".

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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"Бути новоспеченою мамою божевільно. Це чудово. Це епічно, чесно. Його усмішка. Він найщасливіший малюк. Незалежно від того, що ви робите або що відчуваєте — коли він вам посміхається, все інше просто зникає. Це найкраще", — сказала зірка.

У лютому повідомлялося, що Ріанна "працює" над своїм довгоочікуваним дев'ятим студійним альбомом.

У грудні співачка заявила, що перебуває в "епосі відкриттів". Барбадоська зірка не зовсім впевнена, як виглядатиме її майбутнє, але вона все одно в захваті від того, що буде.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Ріанна сказала Complex: "Я в епоху відкриттів. І, можливо, це повторне відкриття, тому що так багато змінюється, і деякі речі швидкоплинні. А деякі речі ще належить відкрити, чи не так? І я в центрі всього цього. У музичному плані я відчуваю себе відкритою".

Нагадаємо, Ріанна знялась у модному глянці. А раніше ми писали, що чоловік Ріанни ледь не потрапив до в'язниці.

Ріанна
вагітність
закордонні зірки
зірки

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