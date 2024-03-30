Ріанну вперше побачили після чуток про третю вагітність

Співачка Ріанна. Фото: instagram.com/badgalriri/

Співачка Ріанна була помічена в дуже модному вбранні, коли вирушила на прогулянку зі своїм маленьким сином RZA у BallnBounce Kids Playhouse у Лос-Анджелесі. Маленький хлопчик, який дуже нагадує свого знаменитого батька A$AP Rocky, був у синій джинсовій куртці поверх сірого картатого худі. На ньому також були зелені брюки зі шкарпетками і без взуття. Це перший вихід Ріанни після чуток про те, що вона чекає на третю дитину.

Про це пише Daily Mail.

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Стильний вихід Ріанни

Ріанна вийшла з сином у футболці Metallica, шубі зі штучного хутра з леопардовим принтом. Вона також одягла чорні чоботи до коліна, штани від Attico та великі сонцезахисні окуляри Gucci. На її шиї був масивний золотий ланцюжок, який пасував до її сережок. У співачки та її партнера A$AP Rocky двоє дітей.

Окрім однорічного RZA, у пари, яка разом із 2020 року, також є Ріот, який народився в серпні 2023 року.

Ріанна та A$AP були друзями протягом багатьох років, а також працювали разом, перш ніж вони закохалися чотири роки тому і створили сім'ю. У 2013 році Роккі відкрив американську частину світового туру Rihanna's Diamonds. Того ж року Ріанна також знялася в його музичному кліпі Fashion Killa.

"Я завжди думала, що спочатку буде шлюб, а потім дитина, але хто каже, що так має бути. Я точно не дозволю, щоб це заважало мені бути мамою", — говорить Ріанна.

У листопаді 2020 року інсайдер розповів People, що давні друзі закохалися одне в одного.

В інтерв’ю GQ у 2021 році Роккі сказав, що Ріанна була "коханням його життя" та "єдиною".

"Бути новоспеченою мамою божевільно. Це чудово. Це епічно, чесно. Його усмішка. Він найщасливіший малюк. Незалежно від того, що ви робите або що відчуваєте — коли він вам посміхається, все інше просто зникає. Це найкраще", — сказала зірка.

У лютому повідомлялося, що Ріанна "працює" над своїм довгоочікуваним дев'ятим студійним альбомом.

У грудні співачка заявила, що перебуває в "епосі відкриттів". Барбадоська зірка не зовсім впевнена, як виглядатиме її майбутнє, але вона все одно в захваті від того, що буде.

Ріанна сказала Complex: "Я в епоху відкриттів. І, можливо, це повторне відкриття, тому що так багато змінюється, і деякі речі швидкоплинні. А деякі речі ще належить відкрити, чи не так? І я в центрі всього цього. У музичному плані я відчуваю себе відкритою".

Нагадаємо, Ріанна знялась у модному глянці. А раніше ми писали, що чоловік Ріанни ледь не потрапив до в'язниці.