Новый сезон шоу Рассмеши комика вызвал бурную реакцию в сети

Новый сезон развлекательного шоу "Рассмеши комика". Фото: Instagram "Нового канала"

В сети прокомментировали съемки нового сезона украинского развлекательного шоу "Рассмеши комика". В частности, люди начали негативно высказываться по поводу проекта, где появятся новые судьи и ведущий, из-за полномасштабной войны в Украине.

Соответствующей публикацией поделились на официальной странице "Нового канала" в Instagram.

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Съемки нового сезона шоу "Рассмеши комика"

Начались съемки украинского развлекательного проекта "Рассмеши комика", который будут теперь показывать на "Новом канале".

В новом сезоне поменялись судьи этого шоу и сам ведущий. Так, в составе жюри будет сидеть ведущая Леся Никитюк и комик Юрий Ткач. А вот этот сезон будет вести актер "Женского квартала" и звезда Improv Live Show Валентин Михиенко.

"Студия "Квартал 95" специально для "Нового канала" снимает легендарный народный развлекательный проект "Рассмеши комика". Правда шоу немного обновило название. Ждите "Рассмеши комика по-новому". Студия теперь в желто-зеленых цветах, а знакомый саундтрек перепели новые комики", — рассказали на странице "Нового канала".

Новость о съемках нового сезона шоу "Рассмеши комика". Фото: скриншот из Instagram

Сама Леся Никитюк вспоминает, что впервые она приняла участие в шоу "Рассмеши комика" еще десять лет назад. Она отметила, что не планировала выиграть деньги, а только выступить на сцене и рассмешить людей.

"Мне бы очень хотелось, чтобы с моей легкой руки и улыбки на определенной секунде у кого-то из участников стартовала карьера. Хочу увидеть молодых, талантливых и веселых людей. Ведь юмор — это черта украинского народа, которая спасает даже в самые темные времена. Наши военные, отражая атаки, тоже шутят. Это поднимает им боевой дух. Так что юмористы очень нужны Украине!" — говорит Леся Никитюк.

Реакция сети на новый сезон шоу "Рассмеши комика"

Увидев такую новость, пользователи сети не смогли умолчать и стали высказывать свое мнение в комментариях под публикацией.

Что это за прикол? Каждый день на фронте потери, то чьи-то сыновья, мужья, отцы. А эти здесь ржут? Не стыдно ли вообще в такое время д*бильные шоу снимать? Принципиально смотреть не буду! На фронт этих уклонистов

Надеюсь рейтинги будут нулевыми. Зомбоящик, чтобы люди меньше думали, как там ребята на фронте. Сами же затягиваете войну

ТЦК на съемки запросите вместо массовки

Кому там сильно смешно? От чего? Вы совсем головой больны? У нас ежедневно военные гибнут

Комментарий со страницы "Нового канала". Фото: скриншот из Instagram

Комментарии со страницы "Нового канала". Фото: скриншот из Instagram

Комментарий со страницы "Нового канала". Фото: скриншот из Instagram

Что известно о шоу "Рассмеши комика"

"Рассмеши комика" — это народное юмористическое шоу, в котором много людей приходит, чтобы выиграть деньги. Участники за одну минуту должны рассмешить комиков, чтобы получить приз.

За многие годы этот проект имел разных ведущих и членов жюри, например, Евгения Кошевого, Владимира Дантеса и даже самого Владимира Зеленского, который ныне является президентом Украины.

Актеры Юрий Ткач и Евгений Кошевой в шоу "Рассмеши комика". Фото: скриншот с YouTube

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