Новый сезон шоу Рассмеши комика вызвал бурную реакцию в сети

В сети резко осудили новый сезон шоу "Рассмеши комика"
В сети прокомментировали съемки нового сезона украинского развлекательного шоу "Рассмеши комика". В частности, люди начали негативно высказываться по поводу проекта, где появятся новые судьи и ведущий, из-за полномасштабной войны в Украине.
Соответствующей публикацией поделились на официальной странице "Нового канала" в Instagram.
Съемки нового сезона шоу "Рассмеши комика"
Начались съемки украинского развлекательного проекта "Рассмеши комика", который будут теперь показывать на "Новом канале".
В новом сезоне поменялись судьи этого шоу и сам ведущий. Так, в составе жюри будет сидеть ведущая Леся Никитюк и комик Юрий Ткач. А вот этот сезон будет вести актер "Женского квартала" и звезда Improv Live Show Валентин Михиенко.
"Студия "Квартал 95" специально для "Нового канала" снимает легендарный народный развлекательный проект "Рассмеши комика". Правда шоу немного обновило название. Ждите "Рассмеши комика по-новому". Студия теперь в желто-зеленых цветах, а знакомый саундтрек перепели новые комики", — рассказали на странице "Нового канала".
Сама Леся Никитюк вспоминает, что впервые она приняла участие в шоу "Рассмеши комика" еще десять лет назад. Она отметила, что не планировала выиграть деньги, а только выступить на сцене и рассмешить людей.
"Мне бы очень хотелось, чтобы с моей легкой руки и улыбки на определенной секунде у кого-то из участников стартовала карьера. Хочу увидеть молодых, талантливых и веселых людей. Ведь юмор — это черта украинского народа, которая спасает даже в самые темные времена. Наши военные, отражая атаки, тоже шутят. Это поднимает им боевой дух. Так что юмористы очень нужны Украине!" — говорит Леся Никитюк.
Реакция сети на новый сезон шоу "Рассмеши комика"
Увидев такую новость, пользователи сети не смогли умолчать и стали высказывать свое мнение в комментариях под публикацией.
- Что это за прикол? Каждый день на фронте потери, то чьи-то сыновья, мужья, отцы. А эти здесь ржут? Не стыдно ли вообще в такое время д*бильные шоу снимать? Принципиально смотреть не буду! На фронт этих уклонистов
- Надеюсь рейтинги будут нулевыми. Зомбоящик, чтобы люди меньше думали, как там ребята на фронте. Сами же затягиваете войну
- ТЦК на съемки запросите вместо массовки
- Кому там сильно смешно? От чего? Вы совсем головой больны? У нас ежедневно военные гибнут
Что известно о шоу "Рассмеши комика"
"Рассмеши комика" — это народное юмористическое шоу, в котором много людей приходит, чтобы выиграть деньги. Участники за одну минуту должны рассмешить комиков, чтобы получить приз.
За многие годы этот проект имел разных ведущих и членов жюри, например, Евгения Кошевого, Владимира Дантеса и даже самого Владимира Зеленского, который ныне является президентом Украины.
Напомним, мы писали о том, что на экранах покажут первый в мире музыкальный трэвел-проект "Как звучит мир... Украина".
Ранее мы рассказывали о том, что украинская ведущая Маша Ефросинина показала, как снимается программа "Взрослые девочки".
Также мы сообщали, что ведущий Евгений Кошевой рассказал, как изменилась работа студии "Квартал 95" во время войны.
Читайте Новини.LIVE!