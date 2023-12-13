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В пальто за 8 тысяч — Кендалл Дженнер прогулялась по Лос Анджелесу

13 декабря 2023 12:47
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасница
Ольга Квасница
Редактор
В пальто за 8 тысяч - Кендалл Дженнер прогулялась по Лос Анджелесу
Модель Кендалл Дженнер. Фото: instagram.com/kendalljenner
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасница
Ольга Квасница
Редактор

Топ-модель Кендалл Дженнер увидели в районе Беверли-Хиллз в Лос-Анджелисе. Девушка выглядела очень сдержанно в стиле кэжуал, однако стоил ее "лук" немаленьких денег.

Об этом пишет Daily Mail.

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28-летняя Кендалл Дженнер, которая обычно имеет самый сдержанный вид из сестер Кардашьян, не изменяет своим традициям.

Модель сняли папарацци в престижном районе Лос Анджелеса – Беверли-Хиллз. Она была одета в классические прямые джинсы, серую футболку и пальто в цвет.

 

Кендалл Дженнер
Модель Кендалл Дженнер в пальто за 8250 долларов. Фото: BACKGRID

Верхняя одежда звезды – тренч от бренда The Row – выглядит весьма просто, не смотря на его стоимость в 8250 долларов, то есть 300 тысяч гривен.

 

Кендалл Дженнер
Модель Кендалл Дженнер 8250 долларов. Фото: BACKGRID

Образ Кендалл дополнила черными кожаными лоферами, объемной коричневой сумкой и солнцезащитными очками.

Напомним, Кендалл Дженнер снялась топлесс для известного бренда.

Также мы писали, что самая дорогая модель примеряла образ культовой Мэрилин Монро.

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