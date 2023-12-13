В пальто за 8 тысяч — Кендалл Дженнер прогулялась по Лос Анджелесу
Топ-модель Кендалл Дженнер увидели в районе Беверли-Хиллз в Лос-Анджелисе. Девушка выглядела очень сдержанно в стиле кэжуал, однако стоил ее "лук" немаленьких денег.
Об этом пишет Daily Mail.
Просто и дорого
28-летняя Кендалл Дженнер, которая обычно имеет самый сдержанный вид из сестер Кардашьян, не изменяет своим традициям.
Модель сняли папарацци в престижном районе Лос Анджелеса – Беверли-Хиллз. Она была одета в классические прямые джинсы, серую футболку и пальто в цвет.
Верхняя одежда звезды – тренч от бренда The Row – выглядит весьма просто, не смотря на его стоимость в 8250 долларов, то есть 300 тысяч гривен.
Образ Кендалл дополнила черными кожаными лоферами, объемной коричневой сумкой и солнцезащитными очками.
Напомним, Кендалл Дженнер снялась топлесс для известного бренда.
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