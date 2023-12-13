У пальто за 8 тисяч — Кендалл Дженнер прогулялася Лос Анджелесом
Топ модель Кендалл Дженнер побачили у районі Беверлі-Хіллз у Лос-Анджелісі. Дівчина мала дуже стриманий вигляд у стилі кежуал, проте коштував її "лук" немаленьких грошей.
Про це пише Daily Mail.
Просто та дорого
28-річна Кендалл Дженнер, яка зазвичай має найстриманіший вигляд з сестер Кардаш'ян, не зраджує своїм традиціям.
Модель засняли папараці у престижному районі Лос Анджелеса — Беверлі-Хіллз. Вона була одягнута у класичні прямі джинси, сіру футболку і пальто у колір.
Верхній одяг зірки — тренч від бренду The Row — має досить простий вигляд попри вартість у 8250 доларів, тобто 300 тисяч гривень.
Образ Кендалл доповнила чорними шкіряними лоферами, об'ємною коричневою сумкою та сонцезахисними окулярами.
Нагадаємо, Кендалл Дженнер знялася топлес для відомого бренду.
Також ми писали, що найдорожча модель приміряла образ культової Мерилін Монро.
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