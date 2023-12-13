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У пальто за 8 тисяч — Кендалл Дженнер прогулялася Лос Анджелесом

13 грудня 2023 12:47
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор
У пальто за 8 тисяч — Кендалл Дженнер прогулялася Лос Анджелесом
Модель Кендалл Дженнер. Фото: instagram.com/kendalljenner
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор

Топ модель Кендалл Дженнер побачили у районі Беверлі-Хіллз у Лос-Анджелісі. Дівчина мала дуже стриманий вигляд у стилі кежуал, проте коштував її "лук" немаленьких грошей. 

Про це пише Daily Mail

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28-річна Кендалл Дженнер, яка зазвичай має найстриманіший вигляд з сестер Кардаш'ян, не зраджує своїм традиціям. 

Модель засняли папараці у престижному районі Лос Анджелеса — Беверлі-Хіллз. Вона була одягнута у класичні прямі джинси, сіру футболку і пальто у колір. 

 

Кендалл Дженнер
Модель Кендалл Дженнер у пальто за 8250 доларів. Фото: BACKGRID

Верхній одяг зірки — тренч від бренду The Row — має досить простий вигляд попри вартість у 8250 доларів, тобто 300 тисяч гривень. 

 

Кендалл Дженнер
Модель Кендалл Дженнер 8250 доларів. Фото: BACKGRID

Образ Кендалл доповнила чорними шкіряними лоферами, об'ємною коричневою сумкою та сонцезахисними окулярами. 

Нагадаємо, Кендалл Дженнер знялася топлес для відомого бренду.

Також ми писали, що найдорожча модель приміряла образ культової Мерилін Монро.

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