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Украинская модель погибла в жутком ДТП в Швейцарии — автомобиль разорвало пополам

4 апреля 2024 13:16
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Модель Анна Краевская погибла во время ДТП.
Последствия ДТП с моделью Анной Краевской. Фото: Blick
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Албанский диджей Хисни Кестай, известный всем как "Dj Style Q" и украинская модель Анна Краевская, погибли в жутком ДТП в Швейцарии. Их автомобиль разорвало пополам.

Об этом сообщает Voxnews .

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Автомобиль Ferrari GT C4, в котором они возвращались с вечеринки в швейцарском городе Сьон, развил скорость до 200 километров в час. Хисни Кестай не справился с управлением и на большой скорости врезался в ограждение.

Украинская модель погибла в жутком ДТП в Швейцарии — автомобиль разорвало пополам - фото 1
Дидже из Косово Хисни Кестай. Фото: Voxnews

Автомобиль разорвало пополам и охватило пламенем.

Украинская модель погибла в жутком ДТП в Швейцарии — автомобиль разорвало пополам - фото 2
Украинская модель Анна Краевская погибла в страшной аварии. Фото: Blick

Прибывшие на место ДТП следователи сначала не могли установить личность женщины, которая была с диджеем. Впоследствии удалось установить, что на пассажирском сиденье была украинская модель Анна Краевская.

Украинская модель погибла в жутком ДТП в Швейцарии — автомобиль разорвало пополам - фото 3
Украинская модель Анна Краевская. Фото: Voxnews
Украинская модель погибла в жутком ДТП в Швейцарии — автомобиль разорвало пополам - фото 4
Украинская модель Анна Краевская. Фото: Voxnews

Неизвестно, в каких отношениях она находилась с 40-летним диджеем, который был женат и имел двоих детей. Выяснилось, что он вместе с Анной после своего выступления отправился в Италию.

Напомним, мы ранее писали, что звезда шоу "Холостяк" не справилась с управлением и чуть не погибла в ДТП. Также известная ведущая Татьяна Литвинова откровенно рассказала об аде во время родов, что едва не умерла во время родов из-за небрежного отношения к ней врачей.

ДТП
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авария
дороги
Швейцария
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украинские звезды
Косово

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