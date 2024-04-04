Модель Анна Краевская погибла во время ДТП.

Украинская модель погибла в жутком ДТП в Швейцарии — автомобиль разорвало пополам
Албанский диджей Хисни Кестай, известный всем как "Dj Style Q" и украинская модель Анна Краевская, погибли в жутком ДТП в Швейцарии. Их автомобиль разорвало пополам.
Об этом сообщает Voxnews .
Модель Анна Краевская погибла в страшной аварии
Автомобиль Ferrari GT C4, в котором они возвращались с вечеринки в швейцарском городе Сьон, развил скорость до 200 километров в час. Хисни Кестай не справился с управлением и на большой скорости врезался в ограждение.
Автомобиль разорвало пополам и охватило пламенем.
Прибывшие на место ДТП следователи сначала не могли установить личность женщины, которая была с диджеем. Впоследствии удалось установить, что на пассажирском сиденье была украинская модель Анна Краевская.
Неизвестно, в каких отношениях она находилась с 40-летним диджеем, который был женат и имел двоих детей. Выяснилось, что он вместе с Анной после своего выступления отправился в Италию.
Напомним, мы ранее писали, что звезда шоу "Холостяк" не справилась с управлением и чуть не погибла в ДТП. Также известная ведущая Татьяна Литвинова откровенно рассказала об аде во время родов, что едва не умерла во время родов из-за небрежного отношения к ней врачей.
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