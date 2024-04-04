Модель Анна Краєвська загинула під час ДТП — фото

Наслідки ДТП з моделлю Анною Краєвською. Фото: Blick

Албанський діджей Хісні Кестай, відомий всім як "Dj Style Q" та українська модель Анна Краєвська загинули в моторошній ДТП у Швейцарії. Їх автівку розірвало навпіл.

Про це повідомляє Voxnews.

Читайте також:

Модель Анна Краєвська загинула у страшній аварії

Автомобіль Ferrari GT C4, в якому вони поверталися із вечірки у швейцарському місті Сьйон, розвинув швидкість до 200 кілометрів на годину. Хісні Кестай не впорався з керуванням і на великій швидкості врізався в огорожу.

Дідже з Косово Хісні Кестай. Фото: Voxnews

Автомобіль розірвало навпіл і охопило полум'ям.

Українська модель Анна Краєвська загинула у страшній аварії. Фото: Blick

Слідчі, які прибули на місце ДТП, спочатку не могли встановити особу жінки, яка була з діджеєм. Згодом вдалося встановити, що на пасажирському сидінні була українська модель Анна Краєвська.

Українська модель Анна Краєвська. Фото: Voxnews

Українська модель Анна Краєвська. Фото: Voxnews

Невідомо, в яких стосунках вона перебувала з 40-річним діджеєм, який був одружений та мав двох дітей. З'ясувалося, що він разом із Анною після свого виступу вирушив до Італії.

Нагадаємо, ми раніше писали, що зірка шоу "Холостяк" не впоралася з керуванням і ледь не загинула у ДТП. Також відома ведуча Тетяна Літвінова відверто розповіла про пекло під час пологів, що ледь не померла під час пологів через недбале ставлення до неї лікарів.