Модель Анна Краєвська загинула під час ДТП — фото

Українська модель загинула у моторошній ДТП в Швейцарії — автівку розірвало навпіл
Албанський діджей Хісні Кестай, відомий всім як "Dj Style Q" та українська модель Анна Краєвська загинули в моторошній ДТП у Швейцарії. Їх автівку розірвало навпіл.
Про це повідомляє Voxnews.
Модель Анна Краєвська загинула у страшній аварії
Автомобіль Ferrari GT C4, в якому вони поверталися із вечірки у швейцарському місті Сьйон, розвинув швидкість до 200 кілометрів на годину. Хісні Кестай не впорався з керуванням і на великій швидкості врізався в огорожу.
Автомобіль розірвало навпіл і охопило полум'ям.
Слідчі, які прибули на місце ДТП, спочатку не могли встановити особу жінки, яка була з діджеєм. Згодом вдалося встановити, що на пасажирському сидінні була українська модель Анна Краєвська.
Невідомо, в яких стосунках вона перебувала з 40-річним діджеєм, який був одружений та мав двох дітей. З'ясувалося, що він разом із Анною після свого виступу вирушив до Італії.
Нагадаємо, ми раніше писали, що зірка шоу "Холостяк" не впоралася з керуванням і ледь не загинула у ДТП. Також відома ведуча Тетяна Літвінова відверто розповіла про пекло під час пологів, що ледь не померла під час пологів через недбале ставлення до неї лікарів.
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