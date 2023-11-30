Певица KOLA впервые рассказала о своем муже, который на 13 лет старше ее

Певица KOLA в клипе на свою песню "Тебе-собі". Фото: скриншот с YouTube

Украинская певица и бывшая участница вокального шоу "Голос страны" KOLA (Настя Прудиус) дала откровенное интервью Маше Ефросининой. В нем молодая исполнительница честно рассказала о своем любимом, за которого, кстати, уже тайно вышла замуж.

Интервью с певицей KOLA можно посмотреть на официальном канале Маши Ефросининой в YouTube.

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Украинская артистка признается, что она никогда не могла подумать, что выйдет замуж за иностранца, ведь ее муж живет в Израиле. Она встретила его на одном мероприятии, когда была подавлена войной в Украине и когда она совсем не переживала, как выглядела.

"Я никогда не думала, что выйду замуж за иностранца, я не ждала совсем этой встречи. Мне было безразлично, я наряжалась только для видео, которые я снимала. Мне было безразлично, как я выглядела, меня это совсем не парило, мне было очень плохо. Эта моя эмпатия сработала, что я просто брала каждую историю", — рассказала KOLA.

Украинская певица KOLA на интервью у Маши Ефросининой. Фото: скриншот с YouTube

Когда мужчина, оказавшийся на 13 лет старше ее, начал к ней нежно относиться, она поняла, что он очень хороший человек. Они виделись очень часто, но мало общались. А однажды, когда KOLA к нему приехала, он сделал ей предложение руки и сердца.

Певица KOLA со своим мужем Славой. Фото: скриншот с YouTube

"Эта встреча со Славой… Я почувствовала, что это очень хороший человек, что он имеет теплоту, которую я не чувствовала никогда. Мы виделись, но мы не общались. Мы потанцевали один медленный танец, все были шокированы, потому что Слава сам по себе. Мы были в Израиле и у него максимально странное поведение. Просто открывается коробочка, и он говорит: "Ты будешь моей женой?" — вспомнила украинская певица.

Певица KOLA в Израиле

Украинская артистка поехала в Израиль, чтобы возобновить свою нервную систему, но, к сожалению, застала боевые действия. Позже KOLA призналась, что поехала туда именно к своему любимому, за которого вышла замуж, никому об этом не рассказав.

Как раз в тот момент, когда в Израиле начались боевые действия, певица записала видео и рассказала о своих впечатлениях. KOLA призналась, что вторжение в Израиль совсем отличается от ситуации, которая сегодня происходит в Украине.

"Бедные люди, которые уже много лет соревнуются за свою свободу. Не зря нам говорят, что мы будем вторым Израилем. Потому что с такими соседями, как у нас и у них, иначе нельзя. Когда ты в другой стране, это страшнее, я не одна, все хорошо, меня здесь защищают. Просто почему? Что с миром не так? Они, как с ума сошли, х*рачат по 100, 200, 500 ракет, сошли с ума просто", — отметила певица.

Stories украинской певицы KOLA из Израиля. Фото: скриншот из Instagram

Напомним, мы писали о том, что молодая исполнительница KOLA представила клип на новую песню о простоте.

Ранее мы рассказывали, что украинская певица KOLA показала съемки клипа на телефон.

Также мы сообщали, что популярная артистка KOLA впервые рассказала о своем пребывании в Израиле.