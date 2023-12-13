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Украинский бренд воспроизвел полтавскую реликвию, которую украли россияне

13 декабря 2023 13:51
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор
Украинский бренд воспроизвел полтавскую реликвию, которую украли россияне
Полтавський традиционный гаман. Фото: instagram.com/bagllet
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор

Украинский бренд сумок Bagllet воспроизвел старинную народную одежду Полтавщины. Они восстановили карман, который украли россияне несколько столетий назад.

Об этом рассказали в бренде instagram.

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Мастера отдали уважение полтавской культуре 19 века

Бренд воспроизвел традиционный украинский гаман(карманчик) с изображением петуха, сердца и двух сапог. Старинный оригинал находится в русском этнографическом музее.

"Испытывать свои корни, лелеять и укреплять связь поколений. Видим в этом большую ценность и считаем, что невозможно смело шагать в будущее игнорируя эту связь сквозь века, не уважая ее", — рассказали на странице бренда.

Реконструкция поясного кармана конца 19 века проходила под кураторством Ярины Сизик. Уже готовое изделие было передано в фонд Музея Ивана Гончара, чтобы компенсировать потерянный артефакт.

Воспроизведенный гаман 19 века
Полтавский гаман. Фото: instagram.com/bagllet

Мастера бренда надеются, что после войны удастся вернуть другие утраченные артефакты украинской культуры.

"Мы верим, что в будущем мы вернем себе все свои вывезенные объекты, а сейчас мы делаем то, что в наших силах – продолжаем традиции и воспроизводим уникальные объекты нашего культурного наследия", — делится мнениями украинский бренд.

Новая коллекция вдохновлена украинской культурой

Во время работы над воспроизведением полтавского кошелька для музея мастера очень вдохновились украинской культурой. Поэтому решили создать дроп классических моделей сумок Bagllet, в которые можно было бы интегрировать традиционные мотивы.

Новая коллекция Bagglet. Фото: instagram.com/bagllet
Новая коллекция Bagglet. Фото: instagram.com/bagllet

Бренд создал две сумки, которые имеют новые элементы: кожаные кисти и интересную многослойную ручку. Модели доступны в черном и коричневом цветах.

"Мы получили столько вдохновения, что просто должны куда-то его направить. К тому же этот проект дал понимание, как правильно работать с культурным наследием", — делятся впечатлениями мастера.

Новая коллекция Bagglet.
Новая коллекция Bagglet. Фото: instagram.com/bagllet

Меньшая модель стоит 9 700 гривен, а большая — 10 600. Предыдущие похожие сумки были доступны для покупателей в два раза меньшую цену.

Новая коллекция Bagglet.
Новая коллекция Bagglet. Фото: instagram.com/bagllet

Напоминаем, что бренд Zara попал в скандал из-за "нетолерантной" до войны в Израиле фотосессии.

Ранее Тейлор Свифт захехтали из-за молчания относительно Израиля.

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