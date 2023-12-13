Український бренд відтворив полтавську реліквію, яку вкрали росіяни

Нова колекція. Фото: instagram.com/bagllet

Український бренд сумок Bagllet відтворив старовинний народний одяг Полтавщини. Вони відновили кишеньку, яку поцупили росіяни кілька сторіч тому.

Про це розповіли в instagram бренду.

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Бренд відтворив традиційний український гаман (кишеньку) з зображенням півня, серця та двох чобітків. Старовинний оригінал знаходиться в російському етнографічному музеї.

"Відчувати своє коріння, плекати і зміцнювати зв'язок поколінь. Вбачаємо в цьому велику цінність та вважаємо, що неможливо сміливо крокувати в майбутнє ігноруючи цей зв'язок крізь віки, не поважаючи його", — розповіли на сторінці бренду.

Реконструкція поясної кишені кінця 19 сторіччя проходила під кураторством Ярини Сізик. Вже готовий виріб передали в фонд Музею Івана Гончара, щоб компенсувати втрачений артефакт.

Полтавський гаман. Фото: instagram.com/bagllet

Майстри бренду сподіваються, що після війни вдасться повернути інші втрачені артефакти української культури.

"Ми віримо, що в майбутньому ми повернемо собі усі свої вивезені об'єкти, а наразі ми робимо те, що в наших силах — продовжуємо традиції та відтворюємо унікальні об'єкти нашої культурної спадщини", — ділиться думками український бренд.

Нова колекцію натхненна українською культурою

Під час роботи над відтворенням полтавського гамана для музею, майстри дуже надихнулись українською культурою. Тому вирішили створити дроп класичних моделей сумок Bagllet, в які б можна було інтегрувати традиційні мотиви.

Нова колекція Bagglet. Фото: instagram.com/bagllet

Бренд створив дві сумки, які мають нові елементи: шкіряні китиці та цікаву багатошарову ручку. Моделі доступні в чорному та коричневому кольорах.

"Ми отримали стільки натхнення, що просто мали кудись його направити. До того ж цей проєкт дав розуміння, як саме правильно працювати з культурною спадщиною", — діляться враженнями майстри.

Нова колекція Bagglet. Фото: instagram.com/bagllet

Менша модель коштує 9 700 гривень, а більша — 10 600. Попередні схожі сумки були доступні для покупців у двічі меншу ціну.

Нова колекція Bagglet. Фото: instagram.com/bagllet

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