Скрипач из Украины выиграл гран-при конкурса имени королевы Елизавет и унизил россиянина — детали

Украинский скрипач Дмитрий Удовиченко. Фото: facebook/queenelisabethcompetition/

Украинский скрипач Дмитрий Удовиченко победил на одном из самых престижных международных музыкальных конкурсов имени королевы Елизаветы. Во время церемонии награждения музыкант пожал руки всем членам жюри, кроме россиянина Вадима Репина, жена которого является членом пропутинской партии "Единая Россия".

О победе нашего земляка стало известно на официальном сайте конкурса.

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Международный конкурс имени королевы Елизаветы является самым престижным среди музыкантов. Его награды сравнивают с статуэтками Оскар в киноиндустрии. За весь период независимости Украины нашим артистам удавалось получать награды этого конкурса. В предыдущие годы лауреатом второй премии стал скрипач Алексей Семененко, а четвертой премии — виолончелист Алексей Шадрин.

В этом году Дмитрию Удовиченко удалось победить на престижном музыкальном конкурсе, который проходил в Брюсселе. Скрипач стал обладателем главного приза — премии королевы Матильды, которая составляет 25 тыс. евро (более 1 млн грн). Интересно, что победу музыкант одержал в свой день рождения — ему исполнилось 25 лет. Серебро и бронзу получили американцы Джошуа Браун и Элли Чой.

Украинский скрипач Дмитрий Удовиченко. Фото: facebook.com/dmytroudovychenkoviolinist/

Во время церемонии награждения наш земляк демонстративно не пожал руку россиянину Вадиму Репину. Его жена, родившаяся в украинском городе Луцк, является членом пропутинской партии "Единая Россия". Сам путинист во время полномасштабного вторжения РФ получил звание народного артиста России.

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