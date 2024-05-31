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Зруйнували життя, але й цього замало— росіяни нахабно вкрали пісню відомого українського співака

31 травня 2024 16:14
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Росіяни вкрали колискову Ділі — деталі
Український музикант Едуард Приступа (Діля). Фото: instagram.com/dilyamusic_official/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Колишній учасник українського гурту ТНМК та музикант Едуард Приступа, більше відомий українцям під псевдонімом Діля, заявив про те, що росіяни вкрали колискову, яку він написав для донечки. Артист знайшов композицію на одному з піратських сайтів.

Про це він повідомив на своїй сторінці Instagram.

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Артист поділився із шанувальниками скриншотом з одного з російських піратських сайтів. На ньому була розміщена його пісня Ma fille je t’aime. Артист обурений тим, що росіяни продовжують красти український контент. Музикант додав, що його композицію власники сайту віднесли до "російської поп-музики".

"Орки не тільки розграбували мою квартиру в Гостомелі і рознесли в хлам, зруйнували моє життя, як і життя міліонів українців, але… вони не тільки вбили мою матір, бо їм мало…. вони ще і ганебно вкрали мою франкомовну колискову, яку я присвятив своїй донечці, бо вони назвали це найганебнішим висловом — "русская поп музика"", — поскаржився музикант.

Матір артиста померла ввечері, 7 квітня 2024 року. Її серце не витримало чергової російської ракетної атаки на місто  Харків. Через постійні прильоти по місту, у жінки стався інсульт та інфаркт.

Раніше український музичний топ в Spotify знову очолив російський трек "Да, я русский", який був випущений до виборів президента в РФ. А співачка Христина Соловій розповіла про те, як росіяни викрали у неї пісню.​​​​​​

ТНМК
авторське право
росіяни
скандал
українські зірки
пісня

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