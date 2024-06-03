Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Український скрипаль відмовився потиснути руку росіянину — що відомо arrow

Український скрипаль відмовився потиснути руку росіянину — що відомо

3 червня 2024 13:48
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Скрипаль з України виграв гран-прі конкурсу імені королеви Єлизавет та принизив росіянина — деталі
Український скрипаль Дмитро Удовиченко. Фото: facebook/queenelisabethcompetition/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Український скрипаль Дмитро Удовиченко переміг на одному з найпрестижніших міжнародних музичних конкурсів імені королеви Єлизавети. Під час церемонії нагородження музикант потис руки усім членам журі, окрім росіянина Вадима Рєпіна, дружина якого є членом пропутінської  партії "Єдина Росія".

Про перемогу нашого земляка стало відомо на офіційному сайті конкурсу.

Читайте також:

Скрипаль з України переміг на музичному конкурсі імені королеви Єлизавети

Міжнародний конкурс імені королеви Єлизавети є найпрестижнішим серед музикантів. Його нагороди порівнюють із статуетками Оскар у кіноіндустрії. За весь період незалежності України нашим артистам вдавалося отримувати нагороди цього конкурсу. У попередні роки  лауреатом другої премії став скрипаль Олексій Семененко, а четвертої премії — віолончеліст Олексій Шадрін.

Цьогоріч Дмитру Удовиченку вдалося перемогти на найпрестижнішому музичному конкурсі, що проходив у Брюсселі. Скрипаль став власником головного призу — премії королеви Матильди, яка складає 25 тис. євро (більше 1 млн грн). Цікаво, що перемогу музикант здобув у свій день народження — йому виповнилося 25 років. Срібло та бронзу отримали американці — Джошуа Браун та Еллі Чой.

Українець тріумфував на музичному конкурсі імені королеви Єлизавети
Український скрипаль Дмитро Удовиченко. Фото: facebook.com/dmytroudovychenkoviolinist/

Під час церемонії нагородження наш земляк демонстративно не потиснув руку росіянину Вадиму Рєпіну. Його дружина, яка народилася в українському місті Луцьк, є членом пропутінської партії "Єдина Росія". Сам путініст під час повномасштабного вторгнення РФ отримав звання народного артиста Росії.

Раніше ми писали, що музикант Едуард Приступа, більше відомий українцям під псевдонімом Діля, поскаржився на те, що росіяни вкрали колискову, яку він написав для донечки. А також співачка Христина Соловій розповіла про те, як росіяни викрали у неї пісню.​​​​​​

конкурс
королівська родина
музика
українські зірки

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:52 Тарифи з 1 червня — які будуть ціни на електрику, газ та воду

24 травня 2024

14:38 Тарифи на електрику — ціну прив'яжуть до споживання

28 травня 2024

04:57 У ТЦК пояснили, кого одразу після приходу до військкомата скерують на ВЛК

29 травня 2024

14:49 ТЦК шукатиме ухилянтів за новими методами — що зміниться

21 травня 2024

07:46 Ціни на електрику зростуть з 1 червня — для кого зміняться тарифи

30 травня 2024

14:07 Зарплати в ЗСУ — скільки отримають військові з 1 червня

28 травня 2024

09:01 Зінченко знайшов новий клуб — Арсенал готовий продати українця

11:44 Нафтогаз попередив клієнтів про важливу зміну в розрахунку — деталі

30 травня 2024

22:50 Загибель Ірини Цибух — реакція Джамали, Полякової, Alyona Alyona та інших знаменитостей

31 травня 2024

16:31Уряд підняв тариф на електрику — як зростуть ціни з 1 червня