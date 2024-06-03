Скрипаль з України виграв гран-прі конкурсу імені королеви Єлизавет та принизив росіянина — деталі

Український скрипаль Дмитро Удовиченко. Фото: facebook/queenelisabethcompetition/

Український скрипаль Дмитро Удовиченко переміг на одному з найпрестижніших міжнародних музичних конкурсів імені королеви Єлизавети. Під час церемонії нагородження музикант потис руки усім членам журі, окрім росіянина Вадима Рєпіна, дружина якого є членом пропутінської партії "Єдина Росія".

Про перемогу нашого земляка стало відомо на офіційному сайті конкурсу.

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Скрипаль з України переміг на музичному конкурсі імені королеви Єлизавети

Міжнародний конкурс імені королеви Єлизавети є найпрестижнішим серед музикантів. Його нагороди порівнюють із статуетками Оскар у кіноіндустрії. За весь період незалежності України нашим артистам вдавалося отримувати нагороди цього конкурсу. У попередні роки лауреатом другої премії став скрипаль Олексій Семененко, а четвертої премії — віолончеліст Олексій Шадрін.

Цьогоріч Дмитру Удовиченку вдалося перемогти на найпрестижнішому музичному конкурсі, що проходив у Брюсселі. Скрипаль став власником головного призу — премії королеви Матильди, яка складає 25 тис. євро (більше 1 млн грн). Цікаво, що перемогу музикант здобув у свій день народження — йому виповнилося 25 років. Срібло та бронзу отримали американці — Джошуа Браун та Еллі Чой.

Український скрипаль Дмитро Удовиченко. Фото: facebook.com/dmytroudovychenkoviolinist/

Під час церемонії нагородження наш земляк демонстративно не потиснув руку росіянину Вадиму Рєпіну. Його дружина, яка народилася в українському місті Луцьк, є членом пропутінської партії "Єдина Росія". Сам путініст під час повномасштабного вторгнення РФ отримав звання народного артиста Росії.

Раніше ми писали, що музикант Едуард Приступа, більше відомий українцям під псевдонімом Діля, поскаржився на те, що росіяни вкрали колискову, яку він написав для донечки. А також співачка Христина Соловій розповіла про те, як росіяни викрали у неї пісню.​​​​​​