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Ущипните меня — скандал с Тищенко возмутил звезду шоу МастерШеф

24 июня 2024 22:16
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Стас Кожушко
Редактор
Эктор Хименес-Браво возмущен Николаем Тищенко и украинцами, забывшими о войне
Телеведущий, общественный деятель Эктор Хименес-Браво. Фото: Instagram/hectorjimenezbravo
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Нападение на экс-бойца KRAKEN Дмитрия Павлова со стороны мужчин, сопровождавших нардепа Николая Тищенко, вызвало резонанс в обществе. Не промолчал и бессменный судья шоу "МастерШеф", волонтер Эктор Хименес-Браво.

Эмоциональная публикация появилась в его соцсетях.

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Украинский шеф-повар колумбийского происхождения не сдерживал эмоций. Он нецензурно высказался по поводу ситуации в Днепре и попросил его ущипнуть. На примере Тищенко Хименес-Браво пристыдил и тех, кто забывает — в стране идет война.

"Я сплю или у нас реально избивали военного посреди белого дня? Это у нас подростки нападают на ветеранов? У нас шутят о "пробудившихся-уклонившихся" и снимают тик-токи о повестках в центре столицы воюющей страны? А что произошло? Возможно я пропустил и у нас закончилась война", — отметил 52-летняя телезвезда.

Скандал Тищенко
Эмоциональная реакция Эктора Хименеса-Браво. Скриншот: Instagram/hectorjimenezbravo

Эктор спросил пользователей соцсетей, как военнослужащим не терять мотивацию, когда подобное происходит в стране. И подытожил о нардепе, имя которого активно обсуждается в обществе.

"Если ситуация с Тищенко просто сойдет с рук, тогда мы правда что-то не так делаем", — написал Хименес-Браво.

Напомним, ранее мы писали, что руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак прокомментировал скандал с Николаем Тищенко. Также мы рассказывали, что на фронте погиб украинский хореограф Антон Смецкий, работавший с представителями шоу-бизнеса.

Николай Тищенко
скандал
соцсети
Эктор Хименес-Браво
украинские звезды

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