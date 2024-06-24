Ектор Хіменес-Браво обурений на Миколу Тищенка та українців, які забули про війну

Телеведучий, громадський діяч Ектор Хіменес-Браво. Фото: Instagram/hectorjimenezbravo

Напад на ексбійця KRAKEN Дмитра Павлова з боку чоловіків, які супроводжували нардепа Миколу Тищенка, спричинив резонанс в суспільстві. Не промовчав і беззмінний суддя шоу "МастерШеф", волонтер Ектор Хіменес-Браво.

Емоційна публікація з’явилась в його соцмережах.

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Український шеф-кухар колумбійського походження не стримував емоцій. Він нецензурно висловився щодо ситуації в Дніпрі та попросив його вщипнути. На прикладі Тищенка Хіменес-Браво присоромив і тих, хто забуває — в країні йде війна.

"Я сплю чи у нас реально били військового посеред білого дня? Це у нас підлітки нападають на ветеранів? У нас жартують про "проснувся-ухильнувся" і знімають тік-токи про повістки в центрі столиці воюючої країни? А що сталось? Можливо я пропустив і у нас закінчилась війна", — зазначив 52-річна телезірка.

Емоційна реакція Ектора Хіменеса-Браво. Скриншот: Instagram/hectorjimenezbravo

Ектор запитав в користувачів соцмереж, як військовослужбовцям не втрачати мотивацію, коли подібне відбувається в країні. І підсумував про нардепа, ім’я якого активно обговорюють в суспільстві.

"Якщо ситуація з Тищенко просто зійде з рук, тоді ми правда щось не так робимо", — написав Хіменес-Браво.

Нагадаємо, раніше ми писали, що керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак прокоментував скандал з Миколою Тищенком. Також ми розповідали, що на фронті загинув український хореограф Антон Смецький, який працював з представниками шоу-бізнесу.