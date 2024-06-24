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На війні загинув відомий хореограф, який працював з Іриною Білик та Дмитром Коляденком

24 червня 2024 16:55
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Працював із Білик та Коляденко — на війні загинув відомий хореограф Антон Смецький
Український хореограф Антон Смецький. Фото: facebook.com/Anton.Smeckoj
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Україна втратила ще одного героя. На фронті загинув український хореограф Антон Смецький, який працював із відомими українськими зірками. Військовий отримав важке поранення на передовій і втратив нижні кінцівки, однак після реабілітації знову став на захист нашої країни.

Про сумну звістку повідомила представниця Корпусу військових капеланів ХСП Оксана Мищишин.

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На початку війни він приєднався до Київської тероборони, а згодом став сапером у 116-й окремій механізованій бригаді. Захисник боронив Україну на  Запорізькому напрямку. У вересні 2023 року Смецький під час виконання бойового завдання під Роботино підірвався на міні. Лікарям вдалося повернути його з того світу, однак захисник втратив обидві нижні кінцівки. Після тривалої реабілітації Антон Смецький продовжив службу у війську.

Наразі невідомі деталі його загибелі. Вдома захисника чекали дружина та дитина.

На війні загинув відомий хореограф, який працював з Іриною Білик та Дмитром Коляденком - фото 1
Український хореограф Антон Смецький. Фото: facebook.com/Anton.Smeckoj
На війні загинув відомий хореограф, який працював з Іриною Білик та Дмитром Коляденком - фото 2
Український хореограф Антон Смецький. Фото: facebook.com/Anton.Smeckoj
На війні загинув відомий хореограф, який працював з Іриною Білик та Дмитром Коляденком - фото 3
Український хореограф Антон Смецький. Фото: facebook.com/Anton.Smeckoj
На війні загинув відомий хореограф, який працював з Іриною Білик та Дмитром Коляденком - фото 4
Український хореограф Антон Смецький. Фото: facebook.com/Anton.Smeckoj

"Я казала йому, що, напевно, без нього перемога не прийде… Коли він їхав набирати собі команду, то порадила сказати, що все буде вибухати, а москалі — бігати та метушитися, — все як хлопці люблять…І він ніколи не скаржився. А єдине величезне бажання було — побачитися з дружиною та дитиною. Він, як падаюча палаюча зірка на темному непроглядному небі людського болю, осяював усе своїм життям до останнього моменту і подиху. Про нього довго памʼятали усі медпрацівники усіх медичних установ, де через конвейєр таке мало можливе, а він усім залітав у серце. Вічна пам'ять герою Антону Смецькому", — йдеться у повідомленні.

На війні загинув відомий хореограф, який працював з Іриною Білик та Дмитром Коляденком - фото 1
Публікація Оксани Мищишин. Фото: скриншот Facebook

У мирному житті Антон Смецький ставив постановки для відомої української співачки Ірини Білик, шоумена Дмитра Коляденка та інших українських зірок.

На війні загинув відомий хореограф, який працював з Іриною Білик та Дмитром Коляденком - фото 6
Український хореограф Антон Смецький із співачкою Іриною Білик. Фото: facebook.com/Anton.Smeckoj

Нагадаємо, зірка "Ліги Сміху" Віктор Розовий переніс складні операції і розповів, в якому зараз стані після поранення на фронті. А також на війні загинула українська військовослужбовиця Олександра Рязанцева з позивним "Ялта", яка у мирному житті працювала стилісткою та вдягала відомих українських зірок.

Дмитро Коляденко
Ірина Білик
смерть
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