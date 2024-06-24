Працював із Білик та Коляденко — на війні загинув відомий хореограф Антон Смецький

На війні загинув відомий хореограф, який працював з Іриною Білик та Дмитром Коляденком
Україна втратила ще одного героя. На фронті загинув український хореограф Антон Смецький, який працював із відомими українськими зірками. Військовий отримав важке поранення на передовій і втратив нижні кінцівки, однак після реабілітації знову став на захист нашої країни.
Про сумну звістку повідомила представниця Корпусу військових капеланів ХСП Оксана Мищишин.
Росіяни вбили відомого хореографа Антона Смецького
На початку війни він приєднався до Київської тероборони, а згодом став сапером у 116-й окремій механізованій бригаді. Захисник боронив Україну на Запорізькому напрямку. У вересні 2023 року Смецький під час виконання бойового завдання під Роботино підірвався на міні. Лікарям вдалося повернути його з того світу, однак захисник втратив обидві нижні кінцівки. Після тривалої реабілітації Антон Смецький продовжив службу у війську.
Наразі невідомі деталі його загибелі. Вдома захисника чекали дружина та дитина.
"Я казала йому, що, напевно, без нього перемога не прийде… Коли він їхав набирати собі команду, то порадила сказати, що все буде вибухати, а москалі — бігати та метушитися, — все як хлопці люблять…І він ніколи не скаржився. А єдине величезне бажання було — побачитися з дружиною та дитиною. Він, як падаюча палаюча зірка на темному непроглядному небі людського болю, осяював усе своїм життям до останнього моменту і подиху. Про нього довго памʼятали усі медпрацівники усіх медичних установ, де через конвейєр таке мало можливе, а він усім залітав у серце. Вічна пам'ять герою Антону Смецькому", — йдеться у повідомленні.
У мирному житті Антон Смецький ставив постановки для відомої української співачки Ірини Білик, шоумена Дмитра Коляденка та інших українських зірок.
Нагадаємо, зірка "Ліги Сміху" Віктор Розовий переніс складні операції і розповів, в якому зараз стані після поранення на фронті. А також на війні загинула українська військовослужбовиця Олександра Рязанцева з позивним "Ялта", яка у мирному житті працювала стилісткою та вдягала відомих українських зірок.
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