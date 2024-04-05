Россияне наврали об участии в Каннском кинофестивале - подробности скандала

Каннский кинофестиваль. Фото: facebook.com/marchedufilm/

Организаторы Каннского кинофестиваля отрицают информацию о том, что в этом году покажут российский фильм "Брат 3". Выяснилось, что страна-агрессор незаконно использовала бренд и логотип знаменитого кинособытия.

Об этом сообщается на официальной странице Marché du Film.

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Недавно продюсер российского фильма "Брат 3" Юлия Переверзева сообщила, что Россия в этом году примет участие в Каннском кинофестивале. Кроме того, участие в российской ленте принял участие Птаха — русский рэпер — путинист, поддерживающий войну в Украине. Также продюсер "Брат 3" намекнула на участие еще нескольких российских проектов в знаменитом кинособытии.

Пост российской продюсерки Юлии Переверзевой. Фото: скриншот Facebook

Скандал с русской лентой "Брат 3". Фото: росСМИ

Скандал с русской лентой "Брат 3". Фото: росСМИ

Представители кинорынка Marché du Film, проходящего в рамках Каннского кинофестиваля, заявили о том, что не подтверждали заявку "Брат 3". Кроме того, россияне незаконно использовали бренд и логотип Marché du Film.

"Мы не одобряем объявление, о котором вы говорите. Мы хотели бы объяснить, что мы сами очень удивлены, поскольку компания, о которой идет речь, не является ни экспонентом, ни аккредитованной компанией Marché du Film", — говорится в сообщении.

Кроме того, организаторы знаменитого кинособытия отметили, что на данный момент еще не утверждены списки показов в рамках Marché du Film и они будут опубликованы только в конце апреля.

Представители кинорынка Marché du Film заявили о том, что пока в Украине будет идти война, в фестивале не будут участвовать официальные российские делегации и представители российского правительства.

Напомним, актриса Сидни Свини появилась на премьере "Проклятой девы" в изысканном корсете из рук и цветов. Также она шокировала "голым" нарядом на красной дорожке.