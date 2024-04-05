Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow В Каннах официально опровергли участие в фестивале российской ленты "Брат 3" arrow

В Каннах официально опровергли участие в фестивале российской ленты "Брат 3"

5 апреля 2024 13:44
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Россияне наврали об участии в Каннском кинофестивале - подробности скандала
Каннский кинофестиваль. Фото: facebook.com/marchedufilm/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Организаторы Каннского кинофестиваля отрицают информацию о том, что в этом году покажут российский фильм "Брат 3". Выяснилось, что страна-агрессор незаконно использовала бренд и логотип знаменитого кинособытия.

Об этом сообщается на официальной странице Marché du Film.

Читайте также:

Россияне наврали об участии в Каннском кинофестивале

Недавно продюсер российского фильма "Брат 3" Юлия Переверзева сообщила, что Россия в этом году примет участие в Каннском кинофестивале. Кроме того, участие в российской ленте принял участие Птаха — русский рэпер — путинист, поддерживающий войну в Украине. Также продюсер "Брат 3" намекнула на участие еще нескольких российских проектов в знаменитом кинособытии.

В Каннах официально опровергли участие в фестивале российской ленты "Брат 3" - фото 1
Пост российской продюсерки Юлии Переверзевой. Фото: скриншот Facebook
В Каннах официально опровергли участие в фестивале российской ленты "Брат 3" - фото 2
Скандал с русской лентой "Брат 3". Фото: росСМИ
В Каннах официально опровергли участие в фестивале российской ленты "Брат 3" - фото 3
Скандал с русской лентой "Брат 3". Фото: росСМИ

Представители кинорынка Marché du Film, проходящего в рамках Каннского кинофестиваля, заявили о том, что не подтверждали заявку "Брат 3". Кроме того, россияне незаконно использовали бренд и логотип Marché du Film.

"Мы не одобряем объявление, о котором вы говорите. Мы хотели бы объяснить, что мы сами очень удивлены, поскольку компания, о которой идет речь, не является ни экспонентом, ни аккредитованной компанией Marché du Film", — говорится в сообщении.

Кроме того, организаторы знаменитого кинособытия отметили, что на данный момент еще не утверждены списки показов в рамках Marché du Film и они будут опубликованы только в конце апреля.

Представители кинорынка Marché du Film заявили о том, что пока в Украине будет идти война, в фестивале не будут участвовать официальные российские делегации и представители российского правительства.

Напомним, актриса Сидни Свини появилась на премьере "Проклятой девы" в изысканном корсете из рук и цветов. Также она шокировала "голым" нарядом на красной дорожке.

скандал
кино
россияне
пропаганда
путинисты
Каннский кинофестиваль
Россия

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

13:28 Наталья Сумская рассказала о пророчестве, которое услышала в свое время ее мама

26 марта 2024

19:27 С 1 апреля украинцы должны будут прийти в ТЦК без повестки — кого коснется

23 марта 2024

19:49 Работники ТЦК будут обязаны совершать два действия перед вручением повестки

30 марта 2024

01:47 Где могут служить ограниченно пригодные с 1 апреля — полный перечень

27 марта 2024

02:45 Мобилизация в Украине — адвокат назвал одну популярную болезнь, освобождающую от призыва

06:44 Сколько военных в Украине до сих пор не были на фронте — официальные данные

30 марта 2024

17:27 Нападение на работников ТЦК на Хмельнитчине — Жорин отреагировал на инцидент

26 марта 2024

07:25 Только люди с высоким IQ найдут спящего котика на сухом дереве за восемь секунд

24 марта 2024

02:31 Стало известно, сколько участников боевых действий работает в ТЦК

3 апреля 2024

20:40 Простая ситуация, в которой многие ошибаются, — кто из водителей проедет первым