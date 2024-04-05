Росіяни набрехали про участь у Каннському кінофестивалі — подробиці скандалу

Каннський кінофестиваль. Фото: facebook.com/marchedufilm/

Організатори Каннського кінофестивалю заперечили інформацію про те, цьогоріч покажуть російський фільм "Брат 3". З'ясувалося, що країна-агресор незаконно використала бренд та логотип знаменитої кіноподії.

Про це повідомляється на офіційній сторінці Marché du Film.

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Нещодавно продюсерка російського фільму "Брат 3" Юлія Переверзєва повідомила, що Росія цьогоріч візьме участь у Каннському кінофестивалі. Окрім того, участь у російській стрічці взяв участа Птаха — російський репер— путініст, який підтримує війну в Україні. Також продюсер "Брат 3" натякнула на участь ще кількох російських проєктів, у знаменитій кіноподії.

Пост російської продюсерки Юлії Переверзєвої. Фото: скриншот Facebook

Скандал з російською стрічкою "Брат 3". Фото: росЗМІ

Скандал з російською стрічкою "Брат 3". Фото: росЗМІ

Представники кіноринку Marché du Film, який проходить у рамках Каннського кінофестивалю заявили про те, що не підтверджували заявку "Брат 3". Окрім того, росіяни незаконно використали бренд та логотип Marché du Film.

"Ми не схвалюємо оголошення, про яке ви говорите. Ми хотіли б пояснити, що ми самі дуже здивовані, оскільки компанія, про яку йдеться, не є ані експонентом, ані акредитованою компанією Marché du Film", — йдеться у повідомленні.

Окрім того, організатори знаменитої кіноподії зауважили, що на даний момент ще не утверджені списки показів в рамках Marché du Film і вони будуть опубліковані лише не наприкінці квітня.

Представники кіноринку Marché du Film заявили про те, що поки в Україні триватиме війна, у фестивалі не будуть брати участь офіційні російські делегації та представники російського уряду.

Нагадаємо, акторка Сідні Свіні з'явилась на прем'єрі "Проклятої діви" у вишуканому корсеті з рук і квітів. Також вона шокувала "голим" вбранням на червоній доріжці.