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В оккупированном Крыму и в советской форме — скандальные фото Ирины Гатун из 95 Квартала

3 января 2024 14:59
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Мария Маркевич
Мария Маркевич
Журналист
В оккупированном Крыму и в советской форме — скандальные фото Ирины Гатун из 95 Квартала
Ирина Гатун в оккупированном Крыму. Фото: скриншот
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Мария Маркевич
Мария Маркевич
Журналист

После скандала с новогодним выступлением 95 Квартала, в котором в одной из сценок Ирина Гатун сыграла стереотипную переселенку из оккупированного Скадовска, сетями начали распространяться возмущенные посты со старыми фото юмористки. Речь идет о фотографиях из Крыма после оккупации и фото на 9 мая в советской форме.

Об этом, в частности, говорится в посте блогера Андрея Луганского.

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Скандальные фото Ирины Гатун

Пользователи соцсетей нашли на странице юмористки Ирины Гатун фотографии из оккупированного Крыма. С момента оккупации актриса трижды там отдыхала — в 2015, 2018 и 2019 годах.

  • Ирина Гатун в Крыму. Фото: скриншот Андрея Луганского
  • Ирина Гатун в Крыму. Фото: скриншот Андрея Луганского
  • Ирина Гатун в Крыму. Фото: скриншот Андрея Луганского
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Под фотографиями возмущенные пользователи соцсетей начали писать гневные комментарии по поводу отдыха Гатун в оккупированном Крыму и выступлении в рамках концерта "95 Квартала" на Новый год.

Еще одно интересное фото в альбомах юмористки — это фото в советской форме, опубликованное в 2015 году.

Ирина Гатуна в советской форме. Фото: скриншот

Скандал "сиськадовска"

В новогоднюю ночь во время концерта студии "Квартал 95" в одной из сценок показали ситуацию, где якобы переселенка из Скадовска переезжает в Закарпатье.

Там она пытается общаться на украинском, но у нее это плохо получается, поэтому она коверкает слова. Одним из таких "ошибок" стало "сиськадовска" — подразумевается "со Скадовска".

Роль переселенки сыграла юмористка Ирина Гатун. Сейчас на актрису сыпется множество негативных комментариев по этому поводу.

Напомним, мэр Скадовска Александр Яковлев выразил возмущение по поводу ситуации, а также сообщил, что с ним до сих пор не связались представители "Квартала 95" для объяснений или извинений.

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