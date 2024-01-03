Ірина Гатун в окупованому Криму. Фото: скриншот

Після скандалу з новорічним виступом 95 Кварталу, у якому в одній зі сценок Ірина Гатун зіграла стереотипну переселенку з окупованого Скадовська, мережами почали ширитися обурені дописи зі старими фото гумористки. Йдеться про світлини з Криму після окупації та про фото на 9 травня у радянській формі.

Про це, зокрема, йдеться у дописі блогера Андрія Луганського.

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Скандальні фото Ірини Гатун

Користувачі соцмереж знайшли на сторінці гумористки Ірини Гатун фотографії з окупованого Криму. З моменту окупації акторка тричі там відпочивала — у 2015, 2018 та 2019 роках.

Ірина Гатун у Криму. Фото: скриншот Андрія Луганського

Ірина Гатун у Криму. Фото: скриншот Андрія Луганського

Ірина Гатун у Криму. Фото: скриншот Андрія Луганського 1 / 3

Під світлинами обурені користувачі соцмереж почали писати гнівні коментарі щодо відпочинку Гатун в окупованому Криму та щодо виступу в рамках концерту "95 Кварталу" на Новий рік.

Ще одне цікаве фото в альбомах гумористки — це фото у радянській формі, опубліковане у 2015 році.

Ірина Гатун у радянській формі. Фото: скриншот

Скандал "сіськадовська"

У новорічну ніч під час концерту студії "Квартал 95" в одній зі сценок показали ситуацію, де нібито переселенка зі Скадовська переїжджає до Закарпаття.

Там вона намагається спілкуватись українською, але в неї це погано виходить, тож вона перекручує слова. Одним з таких "помилок" стало "сіськадовська" — мається на увазі "за Скадовська".

Роль переселенки зіграла гумористка Ірина Гатун. Нині на акторку сиплеться безліч негативних коментарів через це.

Нагадаємо, мер Скадовська Олександр Яковлєв висловив обурення щодо ситуації, а також повідомив, що з ним ще досі не звʼязались представники "Кварталу 95" для пояснень чи вибачень.