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В окупованому Криму та в радянській формі — скандальні фото Ірини Гатун з 95 Кварталу

3 січня 2024 14:59
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Марія Маркевич
Марія Маркевич
Журналіст
В окупованому Криму та в радянській формі — скандальні фото Ірини Гатун з 95 Кварталу
Ірина Гатун в окупованому Криму. Фото: скриншот
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Марія Маркевич
Марія Маркевич
Журналіст

Після скандалу з новорічним виступом 95 Кварталу, у якому в одній зі сценок Ірина Гатун зіграла стереотипну переселенку з окупованого Скадовська, мережами почали ширитися обурені дописи зі старими фото гумористки. Йдеться про світлини з Криму після окупації та про фото на 9 травня у радянській формі. 

Про це, зокрема, йдеться у дописі блогера Андрія Луганського.

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Скандальні фото Ірини Гатун

Користувачі соцмереж знайшли на сторінці гумористки Ірини Гатун фотографії з окупованого Криму. З моменту окупації акторка тричі там відпочивала — у 2015, 2018 та 2019 роках. 

  • Ірина Гатун у Криму. Фото: скриншот Андрія Луганського
  • Ірина Гатун у Криму. Фото: скриншот Андрія Луганського
  • Ірина Гатун у Криму. Фото: скриншот Андрія Луганського
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Під світлинами обурені користувачі соцмереж почали писати гнівні коментарі щодо відпочинку Гатун в окупованому Криму та щодо виступу в рамках концерту "95 Кварталу" на Новий рік. 

Ще одне цікаве фото в альбомах гумористки — це фото у радянській формі, опубліковане у 2015 році. 

Ірина Гатун у радянській формі. Фото: скриншот

Скандал "сіськадовська"

У новорічну ніч під час концерту студії "Квартал 95" в одній зі сценок показали ситуацію, де нібито переселенка зі Скадовська переїжджає до Закарпаття. 

Там вона намагається спілкуватись українською, але в неї це погано виходить, тож вона перекручує слова. Одним з таких "помилок" стало "сіськадовська" — мається на увазі "за Скадовська". 

Роль переселенки зіграла гумористка Ірина Гатун. Нині на акторку сиплеться безліч негативних коментарів через це. 

Нагадаємо, мер Скадовська Олександр Яковлєв висловив обурення щодо ситуації, а також повідомив, що з ним ще досі не звʼязались представники "Кварталу 95" для пояснень чи вибачень. 

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