Ирина Федишин беременна в третий раз.

Беременная в третий раз — певица Ирина Федишин показалась с округлым животиком
Известная украинская певица Ирина Федишин поделилась с поклонниками радостной новостью. Звезда в третий раз станет мамой.
Артистка выпустила клип на песню "Секрет", на кадрах которого показалась с округлым животиком.
Певица Ирина Федишин беременна
На романтических кадрах видео звезда появляется вместе с мужем и продюсером Виталием Човником. Супруги любуются природой и на мостике у водоема Федишин сообщает любимому радостную новость.
В видео Виталий трогательно касается округлого животика жены. Пара ждет третьего ребенка.
Пока певица не раскрывает пол и имя малыша.
"У каждого из нас есть свои секреты. Но самый особенный наш секрет, который спрятан в глубине самого сердца, это любовь", — говорится в описании видео.
Напомним, супруги уже воспитывают двух сыновей — Юрия и Олега.
Ранее мы писали, что актриса Ксения Мишина поделилась редкими снимками с округлым животом. А Герцогиня Сассекская Меган Маркл рассказывала об абьюзе во время двух беременностей.
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