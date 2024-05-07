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Беременная в третий раз — певица Ирина Федишин показалась с округлым животиком

7 мая 2024 12:07
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Ирина Федишин беременна в третий раз.
Украинская певица Ирина Федишин с мужем и продюсером Виталием Човником. Фото: instagram.com/irynafedyshyn
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Известная украинская певица Ирина Федишин поделилась с поклонниками радостной новостью. Звезда в третий раз станет мамой.

Артистка выпустила клип на песню "Секрет", на кадрах которого показалась с округлым животиком.

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На романтических кадрах видео звезда появляется вместе с мужем и продюсером Виталием Човником. Супруги любуются природой и на мостике у водоема Федишин сообщает любимому радостную новость.

В видео Виталий трогательно касается округлого животика жены. Пара ждет третьего ребенка.

Ирина Федишин беременна
Фото из клипа Ирины Федишин. Фото: стоп-кадр с YouTube

Пока певица не раскрывает пол и имя малыша.

"У каждого из нас есть свои секреты. Но самый особенный наш секрет, который спрятан в глубине самого сердца, это любовь", — говорится в описании видео.

Напомним, супруги уже воспитывают двух сыновей — Юрия и Олега.

Ранее мы писали, что актриса Ксения Мишина поделилась редкими снимками с округлым животом. А Герцогиня Сассекская Меган Маркл рассказывала об абьюзе во время двух беременностей.

дети
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Ирина Федишин
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