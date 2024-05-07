Ирина Федишин беременна в третий раз.

Украинская певица Ирина Федишин с мужем и продюсером Виталием Човником. Фото: instagram.com/irynafedyshyn

Известная украинская певица Ирина Федишин поделилась с поклонниками радостной новостью. Звезда в третий раз станет мамой.

Артистка выпустила клип на песню "Секрет", на кадрах которого показалась с округлым животиком.

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На романтических кадрах видео звезда появляется вместе с мужем и продюсером Виталием Човником. Супруги любуются природой и на мостике у водоема Федишин сообщает любимому радостную новость.

В видео Виталий трогательно касается округлого животика жены. Пара ждет третьего ребенка.

Фото из клипа Ирины Федишин. Фото: стоп-кадр с YouTube

Пока певица не раскрывает пол и имя малыша.

"У каждого из нас есть свои секреты. Но самый особенный наш секрет, который спрятан в глубине самого сердца, это любовь", — говорится в описании видео.

Напомним, супруги уже воспитывают двух сыновей — Юрия и Олега.

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