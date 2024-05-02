Джамала призналась, выбрала ли имя для третьего ребенка.

Украинская певица Джамала. Фото: instagram.com/jamalajaaa/

Известная украинская певица Джамала призналась, когда должен появиться на свет ее третий ребенок. Звезда также рассказала, успели ли они с мужем выбрать имя сыну.

Об этом она рассказала в эфире "Утро в большом городе".

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Джамала о будущих родах

Певица сейчас находится на девятом месяце беременности. Несмотря на то, что ей будет очень не просто, Джамала стала спикером Евровидения-2024 и будет вести прямой эфир гранд-финала, который состоится 11 мая.

Украинская певица Джамала. Фото: instagram.com/jamalajaaa/

Звезда объяснила, что роды у нее запланированы на более поздний срок, а потому она не боится, что схватки начнутся в разгар песенного конкурса.

"Я думаю, что все будет хорошо. По срокам я еще не должен родить. Это должно что-то произойти экстренное", — рассказала исполнительница.

Джамала также призналась, что пока не выбрала имя своего будущего сына. Сейчас они с мужем обсуждают этот вопрос.

После родов звезда не хочет на долгое время покидать сцену. Она не планирует длительный декретный отпуск.

"Не планировала еще декретный отпуск. Но, может, какой-то все же месяц возьму себе отдых, чтобы просто побыть с ребенком", — добавила она.

Джамала с мужем Бекиром Сулеймановом воспитывает двух сыновей — 5-летнего Эмира и 3-летнего Селима.

Напомним, мы ранее писали, певица Джамала рассказала о том, когда собирается давать концерты в Крыму. А также исполнительница призналась, общается ли с родственниками на аннексированных территориях.