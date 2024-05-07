Ірина Федишин вагітна втретє — відео

Українська співачка Ірина Федишин з чоловіком та продюсером Віталієм Човником. Фото: instagram.com/irynafedyshyn

Відома українська співачка Ірина Федишин поділилася із шанувальниками радісною новиною. Зірка втретє стане мамою.

Артистка випустила кліп на пісню "Секрет", на кадрах якого показалася із округлим животиком.

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На романтичних кадрах відео, зірка з'являється разом із чоловіком та продюсером Віталієм Човником. Подружжя милується природою та на містку біля водойми Федишин повідомляє коханому радісну новину.

У відео Віталій зворушливо торкається округлого животика дружини. Пара чекає на третю дитину.

Кадри з кліпу Ірини Федишин. Фото: стоп-кадр з YouTube

Поки співачка не розкриває стать та ім'я малюка.

"У кожного з нас є свої секрети. Але найособливіший наш секрет, який захований у глибині самого серця, це любов", — йдеться в описі відео.

Нагадаємо, подружжя вже виховує двох синів — Юрія та Олега.

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