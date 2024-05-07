Ірина Федишин вагітна втретє — відео

Вагітна третє — співачка Ірина Федишин показалася з округлим животиком
Відома українська співачка Ірина Федишин поділилася із шанувальниками радісною новиною. Зірка втретє стане мамою.
Артистка випустила кліп на пісню "Секрет", на кадрах якого показалася із округлим животиком.
Співачка Ірина Федишин вагітна
На романтичних кадрах відео, зірка з'являється разом із чоловіком та продюсером Віталієм Човником. Подружжя милується природою та на містку біля водойми Федишин повідомляє коханому радісну новину.
У відео Віталій зворушливо торкається округлого животика дружини. Пара чекає на третю дитину.
Поки співачка не розкриває стать та ім'я малюка.
"У кожного з нас є свої секрети. Але найособливіший наш секрет, який захований у глибині самого серця, це любов", — йдеться в описі відео.
Нагадаємо, подружжя вже виховує двох синів — Юрія та Олега.
Раніше ми писали, що акторка Ксенія Мішина поділилася рідкісними знімками із округлим животиком. А Герцогиня Сассекська Меган Маркл розповідала про аб'юз під час двох вагітностей.
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