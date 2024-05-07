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Вагітна третє — співачка Ірина Федишин показалася з округлим животиком

7 травня 2024 12:07
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Ірина Федишин вагітна втретє — відео
Українська співачка Ірина Федишин з чоловіком та продюсером Віталієм Човником. Фото: instagram.com/irynafedyshyn
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Відома українська співачка Ірина Федишин поділилася із шанувальниками радісною новиною. Зірка втретє стане мамою.

Артистка випустила кліп на пісню "Секрет", на кадрах якого показалася із округлим животиком.

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На романтичних кадрах відео, зірка з'являється разом із чоловіком та продюсером Віталієм Човником. Подружжя милується природою та на містку біля водойми Федишин повідомляє коханому радісну новину.

У відео Віталій зворушливо торкається округлого животика дружини. Пара чекає на третю дитину. 

Ірина Федишин вагітна
Кадри з кліпу Ірини Федишин. Фото: стоп-кадр з YouTube

Поки співачка не розкриває стать та ім'я малюка.

"У кожного з нас є свої секрети. Але найособливіший наш секрет, який захований у глибині самого серця, це любов", — йдеться в описі відео.

Нагадаємо, подружжя вже виховує двох синів — Юрія та Олега.

Раніше ми писали, що акторка Ксенія Мішина поділилася рідкісними знімками із округлим животиком. А Герцогиня Сассекська Меган Маркл розповідала про аб'юз під час двох вагітностей.

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Ірина Федишин
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