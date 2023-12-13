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Беременна в четвертый в раз — Хиллари Дафф показалась с округлым животиком

13 декабря 2023 17:23
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасница
Ольга Квасница
Редактор
Хиллари Дафф показалась с округлым животиком.
Хиллари Дафф с семьей. Фото: instagram.com/matthewkoma
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасница
Ольга Квасница
Редактор

36-летняя актриса Хиллари Дафф, известная по фильмам "Лиззи Макгвайр", "История золушки", сериалу "Ты" и многим другим, в четвертый раз станет мамой. Папарацци сфотографировали ее с округлым животиком.

А позже она сообщила об этом в своем Instagram.

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"Сюрприз, сюрприз!"

Актриса Хиллари Дафф активно ведет свою страницу в Instagram и часто демонстрирует свою повседневную жизнь. Однако последние месяцы ей удалось скрывать то, что она беременна четвертый раз от своего мужа, певца Мэттью Кома.

"Сюрприз, сюрприз!", — написала актриса в публикации под фотографией, на которой она беременна.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Hilary Duff (@hilaryduff)

Вместе с музыкантом Мэттью Комом они вместе уже 6 лет. Свадьбу сыграли 21 декабря 2019 года. Пара воспитывает двух общих дочерей — 5-летнюю Бенкс Вайолет Бэйр и 2-летнюю Мэй Джеймс Бэйр.

У Дафф также есть 11-летний сын Лука от хоккеиста Майка Комри, с которым она была в браке с 2010 до 2014 года.

 

Гиллари Дафф
Беременная Хиллари Дафф. Фото: instagram.com/hilaryduff

Судя по тому, что после объявления о пополнении звезда уже опубликовала несколько "беременных" фото в своем Instagram — четвертого ребенка она очень ждет.

Кстати, беременную Хиллари Дафф уже успели сфотографировать папарацци в Лос-Анджелесе.

 

Хиллари Дафф
Беременная Хиллари Дафф. Фото: BACKGRID

Напомним, молодая жена Остапчука подогрела слухи о ее беременности.

Также мы писали, что любимая Роберта Паттинсона больше не скрывает беременность.

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