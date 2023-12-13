Вагітна вчетверте — Гіларі Дафф показалася з округлим животиком
36-річна акторка Гіларі Дафф, відома за фільмами "Ліззі Макгвайр", "Історія попелюшки", серіалом "Ти" та багатьма іншими, вчетверте стане мамою. Папараці сфотографували її з округлим животиком.
А пізніше вона повідомила про це у своєму Instagram.
"Сюрприз, сюрприз!"
Акторка Гіларі Дафф активно веде свою сторінку в Instagram та часто демонструє своє повсякденне життя. Проте останні місяці їй вдалося приховувати те, що вона вагітна вчетверте від свого чоловіка, співака Меттью Кома.
"Сюрприз, сюрприз!" — написала акторка у дописі під фотокарткою, на якій вона вагітна.
Разом із музикантом Меттью Комом вони разом вже 6 років. Весілля зіграли 21 грудня 2019-го. Пара виховує двох спільних доньок — 5-річну Бенкс Вайолет Бейр та 2-річну Мей Джеймс Бейр.
Дафф також має 11-річного сина Луку від хокеїста Майка Комрі, з яким була у шлюбі з 2010-го до 2014 року.
Судячи з того, що після оголошення про поповнення зірка вже опублікувала кілька "вагітних" фото у своєму Instagram, на четверту дитинку вона дуже чекає.
До речі, вагітну Гіларі Дафф вже встигли сфотографувати папарацці у Лос-Анджелесі.
Нагадаємо, молода дружина Остапчука підігріла чутки про її вагітність.
Також ми писали, що кохана Роберта Паттінсона більше не приховує свою вагітність.
Читайте Новини.LIVE!