Вагітна вчетверте — Гіларі Дафф показалася з округлим животиком

Гіларі Дафф з родиною. Фото: instagram.com/matthewkoma

36-річна акторка Гіларі Дафф, відома за фільмами "Ліззі Макгвайр", "Історія попелюшки", серіалом "Ти" та багатьма іншими, вчетверте стане мамою. Папараці сфотографували її з округлим животиком.

А пізніше вона повідомила про це у своєму Instagram.

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"Сюрприз, сюрприз!"

Акторка Гіларі Дафф активно веде свою сторінку в Instagram та часто демонструє своє повсякденне життя. Проте останні місяці їй вдалося приховувати те, що вона вагітна вчетверте від свого чоловіка, співака Меттью Кома.

"Сюрприз, сюрприз!" — написала акторка у дописі під фотокарткою, на якій вона вагітна.

Разом із музикантом Меттью Комом вони разом вже 6 років. Весілля зіграли 21 грудня 2019-го. Пара виховує двох спільних доньок — 5-річну Бенкс Вайолет Бейр та 2-річну Мей Джеймс Бейр.

Дафф також має 11-річного сина Луку від хокеїста Майка Комрі, з яким була у шлюбі з 2010-го до 2014 року.

Вагітна Гіларі Дафф. Фото: instagram.com/hilaryduff

Судячи з того, що після оголошення про поповнення зірка вже опублікувала кілька "вагітних" фото у своєму Instagram, на четверту дитинку вона дуже чекає.

До речі, вагітну Гіларі Дафф вже встигли сфотографувати папарацці у Лос-Анджелесі.

Вагітна Гіларі Дафф. Фото: BACKGRID

Нагадаємо, молода дружина Остапчука підігріла чутки про її вагітність.

Також ми писали, що кохана Роберта Паттінсона більше не приховує свою вагітність.