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Вагітна вчетверте — Гіларі Дафф показалася з округлим животиком

13 грудня 2023 17:23
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор
Вагітна вчетверте — Гіларі Дафф показалася з округлим животиком
Гіларі Дафф з родиною. Фото: instagram.com/matthewkoma
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор

36-річна акторка Гіларі Дафф, відома за фільмами "Ліззі Макгвайр", "Історія попелюшки", серіалом "Ти" та багатьма іншими, вчетверте стане мамою. Папараці сфотографували її з округлим животиком. 

А пізніше вона повідомила про це у своєму Instagram

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"Сюрприз, сюрприз!"

Акторка Гіларі Дафф активно веде свою сторінку в Instagram та часто демонструє своє повсякденне життя. Проте останні місяці їй вдалося приховувати те, що вона вагітна вчетверте від свого чоловіка, співака Меттью Кома. 

"Сюрприз, сюрприз!" — написала акторка у дописі під фотокарткою, на якій вона вагітна. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Hilary Duff (@hilaryduff)

Разом із музикантом Меттью Комом вони разом вже 6 років. Весілля зіграли 21 грудня 2019-го. Пара виховує двох спільних доньок — 5-річну Бенкс Вайолет Бейр та 2-річну Мей Джеймс Бейр.

Дафф також має 11-річного сина Луку від хокеїста Майка Комрі, з яким була у шлюбі з 2010-го до 2014 року.

 

Гиларі Дафф
Вагітна Гіларі Дафф. Фото: instagram.com/hilaryduff

Судячи з того, що після оголошення про поповнення зірка вже опублікувала кілька "вагітних" фото у своєму Instagram, на четверту дитинку вона дуже чекає.

До речі, вагітну Гіларі Дафф вже встигли сфотографувати папарацці у Лос-Анджелесі. 

 

Гіларі Дафф
Вагітна Гіларі Дафф. Фото: BACKGRID

Нагадаємо, молода дружина Остапчука підігріла чутки про її вагітність. 

Також ми писали, що кохана Роберта Паттінсона більше не приховує свою вагітність. 

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