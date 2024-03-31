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Вакарчук показал редкое фото с мамой

31 марта 2024 22:37
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Стас Кожушко
Редактор
Святослав Вакарчук показал маму.
Музыкант, продюсер Святослав Вакарчук. Фото: Instagram/sviatoslav.vakarchuk
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Фронтмен группы "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук посетил родной город Мукачево, Закарпатской области. Компанию 48-летнему музыканту составила его мама.

Их общая фотография появилась в соцсетях Святослава Вакарчука.

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Фронтмен "Океан Ельзи" родился в Мукачево, но его детство и юность прошли во Львове. В компании своей мамы, Светланы Александровны, Вакарчук приехал в Закарпатскую область. Рокер признался — подобные поездки для них семейная традиция.

"Редко приходится провести целый день с мамой. Уже традиционно провели эту весеннюю субботу в поездке в родное Мукачево. Спасибо маме за воспоминания и весеннее настроение", — написал Вакарчук.

Отметим, что Вакарчук родился в семье известного украинского ученого-физика Ивана Вакарчука. С декабря 2007 по март 2010 он был министром образования и науки Украины. Также отец фронтмена группы "Океан Ельзи" был ректором Львовского госуниверситета. Он скончался в апреле 2020 года.

Напомним, ранее мы писали, что бывший ведущий "ЖВЛ", актер Богдан Юсипчук обручился со своей возлюбленной. Также мы рассказывали, имела ли певица Христина Соловий отношения с женатыми мужчинами.

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