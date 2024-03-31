Святослав Вакарчук показав маму — фото

Музикант, продюсер Святослав Вакарчук. Фото: Instagram/sviatoslav.vakarchuk

Фронтмен гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук відвідав рідне місто Мукачеве, Закарпатської області. Компанію 48-річному музиканту склала його мама.

Їхнє спільне фото з’явилось в соцмережах Святослава Вакарчука.

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Фронтмен "Океан Ельзи" народився в Мукачеві, але його дитинство та юність пройшли у Львові. В компанії своєї мами, Світлани Олександрівни, Вакарчук приїхав до Закарпатської області. Рокер зізнався — подібні поїздки для них є сімейною традицією.

"Рідко випадає провести цілий день з мамою. Вже традиційно провели цю весняну суботу в поїздці до рідного Мукачева. Дякую мамі за спогади та весняний настрій", — написав Вакарчук.

Зазначимо, що Вакарчук народився в сім'ї відомого українського науковця-фізика Івана Вакарчука. З грудня 2007 по березень 2010 року він був міністром освіти та науки України. Також батько фронтмена гурту "Океан Ельзи" був ректором Львівського держуніверситету. Він помер у квітні 2020 року.

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