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Вакарчук показав рідкісне фото з мамою

31 березня 2024 22:37
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Стас Кожушко
Редактор
Святослав Вакарчук показав маму — фото
Музикант, продюсер Святослав Вакарчук. Фото: Instagram/sviatoslav.vakarchuk
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Фронтмен гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук відвідав рідне місто Мукачеве, Закарпатської області. Компанію 48-річному музиканту склала його мама.

Їхнє спільне фото з’явилось в соцмережах Святослава Вакарчука. 

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Фронтмен "Океан Ельзи" народився в Мукачеві, але його дитинство та юність пройшли у Львові. В компанії своєї мами, Світлани Олександрівни, Вакарчук приїхав до Закарпатської області. Рокер зізнався — подібні поїздки для них є сімейною традицією. 

"Рідко випадає провести цілий день з мамою. Вже традиційно провели цю весняну суботу в поїздці до рідного Мукачева. Дякую мамі за спогади та весняний настрій", — написав Вакарчук. 

Зазначимо, що Вакарчук народився в сім'ї відомого українського науковця-фізика Івана Вакарчука. З грудня 2007 по березень 2010 року він був міністром освіти та науки України. Також батько  фронтмена гурту "Океан Ельзи" був ректором Львівського держуніверситету. Він помер у квітні 2020 року.

Нагадаємо, раніше ми писали, що колишній ведучий "ЖВЛ", актор Богдан Юсипчук заручився зі своєю коханою. Також ми розповідали, чи мала співачка Христина Соловій стосунки з одруженими чоловіками.

соцмережі
родина
Святослав Вакарчук
Мукачево
українські зірки

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