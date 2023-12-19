Вакарчук собрал три с половиной миллиона гривен для "Азова"

Певец Святослав Вакарчук. Фото: instagram.com/okeanelzy_official/

Музыкант Святослав Вакарчук на своих сольных концертах собрал немалую сумму на нужды "Азова". Результатом выступлений лидера "Океана Эльзы" в Киеве стали 3600000 гривен, которые будут перечислены на обеспечение бригады необходимыми вещами.

Об этом стало известно из соцсети группы "Океан Эльзы".

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В формате сольного выступления Вакарчук делил программу на две части. В первой он исполнял свои песни по гитару, так как обычно делает это для наших защитников и защитниц на фронтах востока и юга страны. Во второй половине он аккомпанировал себе на рояле, воспроизводя атмосферу написания песен дома.

"Мы благодарим музыкантов, которые сопровождали отдельные песни Святослава во время этих концертов и делали свой вклад в общее дело. Помните цену, которую каждый день платят наши защитники. Не забывайте тех, кто сейчас во вражеском плену — они должны вернуться домой! Ради них мы должны находить силы, чтобы держаться вместе", — говорится на странице артиста.

Вакарчук лично поблагодарил поклонников за средства, которые теперь будут переданы бойцам "Азова".

Певец Святослав Вакарчук. Фото: instagram.com/okeanelzy_official/

"Вместе с вами на наших концертах во Дворец Украина собрали 3 миллиона 600 тысяч гривен, которые будут переданы непосредственно бригаде "Азов" и их нуждам. Продолжаем работать дальше. Увидимся на подобных концертах моего маленького сольного тура весной в разных городах Украины и каждый день работаем на нашу победу", — призвал Вакарчук.

Напомним, Вакарчук спел для военных на линии фронта.

Ранее Святослав Вакарчук ошеломил суммой, собранной на благотворительном концерте для ВСУ.