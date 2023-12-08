Любив його і поважав — Вакарчук прокоментував загибель зірки свого кліпу

Співак Святослав Вакарчук. Фото: instagram.com/sviatoslav.vakarchuk/

Днями стало відомо про загибель 41-річного актора та військовослужбовця Василя Кухарського. Кілька років тому артист зіграв головну роль у кліпі гурту "Океан Ельзи" "Тримай".

Свої щирі співчуття родині героя висловив лідер колективу Святослав Вакарчук у соціальній мережі Instagram.

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Василь Кухарський з 2008 року служить актором Київського академічного драматичного театру на Подолі. У 2022 році він зіграв головну роль у кліпі "Тримай" гурту "Океан Ельзи". Його партнеркою у романтичній історії була акторка Фатіма Горбенко.

Співак Святослав Вакарчук висловив співчуття родині Василя Кухарського. Фото: instagram.com/sviatoslav.vakarchuk/

"Не стало Василя Кухарського… Прекрасний актор, чудова людина, мужній воїн. Василь помер після важкого поранення, отриманного на фронті. Любив його і поважав… Така справжня чоловіча енергія була в ньому… Ми познайомились на зйомках нашого кліпу "Тримай". Потім часто перетинались. І от Василя не стало. Знаю, це не перша і, на жаль, не остання втрата цієї страшної війни. Та кожна така втрата — це чийсь тато, чийсь чоловік, чийсь син, чийсь друг. Всі вони, як шрами на нашому серці… Щирі співчуття родині, близьким. Вічна пам’ять герою Василю Кухарському", — прокоментував загибель актора співак Святослав Вакарчук.

Під відео, в якому знявся актор, також з'явся коментар гурту.

"Вічна пам'ять Василю Кухарському — актору, виконавцю головної ролі у цьому відео, воїну, який загинув від поранення, отриманого на фронті, захищаючи свою дружину, дитину, батьків, країну. Російська армія, а отже Росія-країна окупант, агресор і терорист, вбили українського актора театру і кіно, який у себе вдома, в Україні, захищав свій народ від російських окупантів", — йдеться у дописі до кліпу "Тримай".

Кухарський зіграв першу головну роль в картині "Максим Оса та золото Песиголовця". Це перша в Україні кінострічка, створена за коміксом, її знімали майже 10 років.

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