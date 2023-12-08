Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Любив його і поважав — Вакарчук прокоментував загибель зірки свого кліпу arrow

Любив його і поважав — Вакарчук прокоментував загибель зірки свого кліпу

8 грудня 2023 10:54
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Любив його і поважав — Вакарчук прокоментував загибель зірки свого кліпу
Співак Святослав Вакарчук. Фото: instagram.com/sviatoslav.vakarchuk/
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Днями стало відомо про загибель 41-річного актора та військовослужбовця Василя Кухарського. Кілька років тому артист зіграв головну роль у кліпі гурту "Океан Ельзи" "Тримай".

Свої щирі співчуття родині героя висловив лідер колективу Святослав Вакарчук у соціальній мережі Instagram.

Читайте також:

Відомий актор загинув після поранення

Василь Кухарський з 2008 року служить актором Київського академічного драматичного театру на Подолі. У 2022 році він зіграв головну роль у кліпі "Тримай" гурту "Океан Ельзи". Його партнеркою у романтичній історії була акторка Фатіма Горбенко.

 

Співак Святослав Вакарчук висловив співчуття родині Василя Кухарського. Фото: instagram.com/sviatoslav.vakarchuk/

"Не стало Василя Кухарського… Прекрасний актор, чудова людина, мужній воїн. Василь помер після важкого поранення, отриманного на фронті. Любив його і поважав… Така справжня чоловіча енергія була в ньому… Ми познайомились на зйомках нашого кліпу "Тримай". Потім часто перетинались. І от Василя не стало. Знаю, це не перша і, на жаль, не остання втрата цієї страшної війни. Та кожна така втрата — це чийсь тато, чийсь чоловік, чийсь син, чийсь друг. Всі вони, як шрами на нашому серці… Щирі співчуття родині, близьким. Вічна пам’ять герою Василю Кухарському", — прокоментував загибель актора співак Святослав Вакарчук.

Під відео, в якому знявся актор, також з'явся коментар гурту.

"Вічна пам'ять Василю Кухарському — актору, виконавцю головної ролі у цьому відео, воїну, який загинув від поранення, отриманого на фронті, захищаючи свою дружину, дитину, батьків, країну. Російська армія, а отже Росія-країна окупант, агресор і терорист, вбили українського актора театру і кіно, який у себе вдома, в Україні, захищав свій народ від російських окупантів", — йдеться у дописі до кліпу "Тримай".

 

Кухарський зіграв першу головну роль в картині "Максим Оса та золото Песиголовця". Це перша в Україні кінострічка, створена за коміксом, її знімали майже 10 років.

Нагадаємо, померла акторка, яка запам'яталася роллю у легендарному серіалі.

Раніше помер актор театру та кіно, зірка серіалу Нюхач-2.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

17:49 В ТЦК вигадали спосіб, яким чином мобілізувати всіх чоловіків

04:10 Закінчиться все, як почалось, — боєць "Азову" спрогнозував кінець війни

13:47 Екскомандир Азову відповів на вимогу Безуглої щодо відставки Залужного

13:23 В Україні вже діють нові правила видачі повісток — що змінилося

06:15 Мобілізація триває — з якими хворобами суглобів та хребта не можуть призвати на службу

Токсичний для друзів, непотрібний для країни: що відчуває військовий ЗСУ, який повернувся додому - 80x80

Токсичний для друзів, непотрібний для країни: що відчуває військовий ЗСУ, який повернувся додому

05:58 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 грудня: повний список

19:44 Що робити, якщо вам виписують повістку прямо в маршрутці — поради українцям

Новина з відео

04:12 "Азов" шукає фахівців з оплатою до 125 000 грн — які вакансії пропонують

20:55 До ТЦК прибуває лише 10% оповіщених — в одній з областей посилять мобілізацію

18:51 Військове командування вимагає по 20 тисяч мобілізованих щомісяця, — нардепка

Актуальне по темі