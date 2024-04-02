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Валентина Хамайко откровенно рассказала о потере пасынка на войне

2 апреля 2024 11:19
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Валентина Хамайко откровенно рассказала о потере сводного сына на войне
Ведущая Валентина Хамайко. Фото: скрин с видео
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Ведущая проекта "Хоробрі серця" Валентина Хамайко рассказала, что песня певицы KOLA — "Біля серця" на всю жизнь связана у нее с печальным событием. В прошлом году в семье Валентины произошла трагедия.

Об этом стало известно в проекте "Пісня мого життя".

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По словам ведущей, песня "Біля серця" навсегда будет ассоциироваться с непростым периодом. В августе супруг Валентины отправился служить, а в сентябре вышла эта песня.

 

"Она всегда звучала в моей голове вместе с мыслями: "а что будет, если…" и я благодаря этой песне я училась принимать ситуацию такой, какая она есть. В тот момент на войне было два человека из нашей семьи: супруг и его старший сын от первого брака. Я понимала, что последствия могут быть разными. Через год, в июне супруг был в Угледаре вместе с сыном, и, к сожалению, домой с позиции он вернулся уже один. Его сын погиб во время выполнения боевого задания. Андрей продолжал служить еще несколько месяцев, и однажды я поймала себя на мысли, что он перестал разговаривать. Просто звонил и молчал в трубку. Впоследствии супруг перевелся в Киев и сейчас несет службу уже здесь", — говорит Валентина Хамайко.

Ведущая также добавила, что первый месяц, когда ее супруг, бизнесмен Андрей Онистрат, вернулся с позиций, был для их семьи очень тяжелым.

 

"Я понимала, что любовь есть между нами, но того человека, который ушел на фронт два года назад, уже нет. Ему требовалась психологическая помощь после большой потери, но когда мы первый раз пошли на встречу к психологу и он спросил супруга: "есть ли у вас какие-то беспокоящие проблемы", тот ответил: "у меня никаких проблем нет". Это меня сломало внутри, ведь я не знала, как вылечить это разбитое сердце. Он вернулся с фронта с целыми руками, ногами, но с искалеченными сердцем", — сказала Валентина.

Хамайко заверила, что каждый вернувшийся домой будет чувствовать то же самое, и эта борьба будет продолжаться. Женам, детям нужно держать любовь в сердце и становиться проводником, чтобы адаптировать военных к жизни.

Напомним, Андрей Хливнюк прокомментировал мобилизацию. А раньше на фронте погиб известный артист.

война
трагедия
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