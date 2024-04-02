Валентина Хамайко відверто розповіла про втрату зведеного сина на війні

Ведуча Валентина Хамайко. Фото: скрін з відео

Ведуча проєкту "Хоробрі серця" Валентина Хамайко розповіла, що пісня співачки KOLA — "Біля серця" на все життя зв’язана у неї з печальною подією. Минулого року у родині Валентини сталася трагедія.

Про це стало відомо в проєкті "Пісня мого життя".

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За словами ведучої, пісня "Біля серця" назавжди буде асоціюватися з непростим періодом. В серпні чоловік Валентини пішов служити, а в вересні вийшла ця пісня.

"Вона завжди звучала в моїй голові разом з думками: "а що буде, якщо…" і я завдяки цій пісні я вчилася приймати ситуацию такою, яка вона є. В той момент на війни було двоє людей з нашої родини: чоловік та його старший син від першого шлюбу. Я розуміла, що наслідки можуть бути різними. Через рік, в червні чоловік був у Вугледарі разом із сином, і на жаль додому з позиції він повернувся вже сам. Його син загинув під час виконання бойового завдання. Андрій продовжував служити ще декілька місяців, і одного разу я зловила себе на думці, що він перестав розмовляти. Просто дзвонив і мовчав у трубку. Згодом чоловік перевівся до Києва і зараз несе службу вже тут", — каже Валентина Хамайко.

Ведуча також додала, що перший місяць, коли її чоловік, бізнесмен Андрій Оністрат, повернувся з позицій був для їхньої родини дуже важким.

"Я розуміла, що любов є між нами, але тої людини, якою мій чоловік пішов на фронт два роки тому, вже немає. Йому була потрібна психологічна допомога після великої втрати, але коли ми перший раз пішли на зустріч до психолога і він запитав чоловіка "чи є у вас якісь проблеми, що вас турбує", той відповів: у мене ніяких проблем немає. Це мене зламало всередині, адже я не знала, як вилікувати це розбите серце. Він повернувся з фронту з цілими руками, ногами, але зі скаліченими серцем", — сказала Валентина.

Хамайко запевнила, що кожна людина, яка повернеться додому буде відчувати те ж саме, і ця боротьба буде продовжуватися. Дружинам, дітям потрібно тримати любов біля серця і ставати провідником, аби адаптувати військових до життя.

Нагадаємо, Андрій Хливнюк прокоменував мобілізацію. А раніше на фронті загинув відомий артист.