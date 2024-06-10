Валерий Меладзе, которому 58 лет, впервые стал дедушкой

Российский певец Валерий Меладзе. Фото: Instagram/meladzevalerian

Российский певец грузинского происхождения Валерий Меладзе впервые стал дедушкой. Одна из дочерей артиста, который сначала поддержал Украину после начала полномасштабной войны, а затем стал молчать, родила мальчика.

Об этом она сообщила в своем Instagram.

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Валерий Меладзе стал дедушкой

Младшего брата продюсера Константина Меладзе (группа "ВИА Гра") порадовала его дочь Софико. Внук появился на свет в понедельник, 10 июня. Вес ребенка составил 3130 граммов, а рост — 52 сантиметра. Внука Валерия Меладзе назвали Георгием.

Информация о внуке Валерии Меладзе. Фото: Instagram/sofikomeladze

Софико — средняя дочь Валерия Меладзе от бывшей жены Ирины. У нее есть еще две сестры: старшая — Инга и младшая — Арина. Валерий и Ирина Меладзе прожили вместе более 20 лет, но в 2009 году развелись из-за романа Валерия Меладзе с бывшей солисткой группы "ВИА Гра" Альбиной Джанабаевой.

Софико вышла замуж за Савву Байбакова в 2022 году. Ее муж непубличная личность, поэтому чем именно он занимается точно неизвестно.

В своих соцсетях Валерий Меладзе не отреагировал на новости от дочери. Молчит и его супруга Альбина Джанабаева. Кстати, она родила ему троих детей — сыновей Константина, Луку и дочь Агату.

Свадьба дочери Валерия Меладзе. Фото: Instagram/sofikomeladze

Напомним, ранее мы рассказывали, что певица Евгения Власова защитила своего кума Константина Меладзе и нарвалась на хейт. Также мы писали, как братья Меладзе выступили в Берлине с экс-виагрянкой из Украины.