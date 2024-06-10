Валерій Меладзе, якому 58 років, вперше став дідусем

Валерій Меладзе вперше став дідусем — хто народився в родині "мовчазного" співака
Російський співак грузинського походження Валерій Меладзе вперше став дідусем. Одна з доньок артиста, який спочатку підтримав Україну після початку повномасштабної війни, а потім став мовчати, народила хлопчика.
Про це вона повідомила у своєму Instagram.
Валерій Мелдазе став дідусем
Молодшого брата продюсера Костянтина Меладзе (гурт "ВІА Гра") потішила його дочка Софіко. Онук з'явився на світ в понеділок 10 червня. Вага дитини склала 3130 грамів, а зріст — 52 сантиметри. Онука Валерія Меладзе назвали Георгієм.
Софіко — середня дочка Валерія Меладзе від колишньої дружини Ірини. Вона має ще дві сестри: старшу — Інгу та молодшу — Арину. Валерій та Ірина Меладзе прожили разом понад 20 років, але у 2009-му розлучилися через роман Валерія Меладзе з колишньою солісткою гурту "ВІА Гра" Альбіною Джанабаєвою.
Софіко вийшла заміж за Саву Байбакова у 2022 році. Її чоловік непублічна особа, тому чим саме він займається достеменно невідомо.
У своїх соцмережах Валерій Меладзе не відреагував на новини від доньки. Мовчить і його дружина Альбіна Джанабаєва. До речі, вона народила йому трьох дітей — синів Костянтина, Луку та дочку Агату.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що співачка Євгенія Власова захистила свого кума Констянтина Меладзе і нарвалася на хейт. Також ми писали, як брати Меладзе виступили в Берліні з ексвіагрянкою з України.
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