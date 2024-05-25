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Валерий Залужный восхищался нежной фотографией с любимой женой

25 мая 2024 22:39
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская
Валерий Залужный признался в любви жене, с которой 20 лет вместе.
Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный. Фото: instagram/irynafedyshyn/
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская

Бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный очаровал фотографией с женой. Он всколыхнул сеть сообщением.

Выложил его в Facebook.

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Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный опубликовал новую фотографию в соцсетях. На ней он счастлив вместе с женой Еленой. Фотографию подписал коротко, но содержательно — поставил сердечко.

Валерий Залужный с женой. Фото: facebook.com/vzaluzhnyi
Валерий Залужный с женой. Фото: facebook.com/vzaluzhnyi

Они вместе уже больше 20 лет. Елена работает финансистом в Укргазбанке. Воспитывают двух дочерей. Старшая пошла по стопам папы и связала свою жизнь с военным делом. Меньшая — хочет стать медиком.

Валерий Залужный с женой Еленой. Фото: facebook.com/vzaluzhnyi
Валерий Залужный с женой Еленой. Фото: facebook.com/vzaluzhnyi

Напомним, что недавно Валерий Залужный засветился в компании известной певицы Ирины Федишин. Также его отметили почетной наградой вместе с писательницей Линой Костенко.

брак
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