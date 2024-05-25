Валерий Залужный признался в любви жене, с которой 20 лет вместе.

Валерий Залужный восхищался нежной фотографией с любимой женой
Бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный очаровал фотографией с женой. Он всколыхнул сеть сообщением.
Выложил его в Facebook.
Валерий Залужный в очередной раз признался жене в любви
Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный опубликовал новую фотографию в соцсетях. На ней он счастлив вместе с женой Еленой. Фотографию подписал коротко, но содержательно — поставил сердечко.
Они вместе уже больше 20 лет. Елена работает финансистом в Укргазбанке. Воспитывают двух дочерей. Старшая пошла по стопам папы и связала свою жизнь с военным делом. Меньшая — хочет стать медиком.
Напомним, что недавно Валерий Залужный засветился в компании известной певицы Ирины Федишин. Также его отметили почетной наградой вместе с писательницей Линой Костенко.
Читайте Новини.LIVE!