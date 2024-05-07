Валерій Залужний зустрівся зі співачкою Іриною Федишин — фото

Валерій Залужний. Фото: instagram.com/irynafedyshyn/

Колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний знову з'явився в мережі. Він зустрівся з українською співачкою Іриною Федишин, щоб відправити подарунки в США.

Про це зірка розповіла в Instagram.

Читайте також:

Залужний підписав прапори для благодійного аукціону Федишин

Валерій Залужний зустрівся з співачкою Іриною Федишин. Він підписав 25 прапорів, які артистка розігруватиме на своїх закордонних концертах, а виручені кошти передасть ЗСУ.

"Валерій Залужний побажав успіхів у турі і підписав сувеніри для моїх прихильників за океаном. Як же було приємно почути, що генерал цікавиться моєю творчістю і знає пісні. І навіть почути слова — улюблена співачка. Обмінялися подарунками. Ця зустріч була дуже щирою і простою. Залишилася під враженнями від спілкування. Залізна Людина з великим серцем", — написала зірка.

Окрім того, він поставив свій підпис і на пам'ятному стягу для зірки, який належав її брату Роману. Він загинув на війні.

"Попросила також розписатися на пам'ятному для мене прапорі, де є підпис мого брата Ромчика, який загинув за Україну. В пам'ять брата. Ромчику ми скучаємо", — написала Федишин.

Співачка Ірина Федишин. Фото: instagram.com/irynafedyshyn/

Валерій Залужний підписує прапори. Фото: instagram.com/irynafedyshyn/

Ірина Федишин і Валерій Залужний. Фото: instagram.com/irynafedyshyn/

Валерій Залужний досі в Україні, хоча Офіс Президента кілька тижнів тому прогнозував його швидкий від'їзд. Він має найближчим часом приступити до роботи послом у Великій Британії.

Ірина Федишин і Валерій Залужний. Фото: instagram.com/irynafedyshyn/

Валерій Залужний подарував Ірині Федишин подарунок. Фото: instagram.com/irynafedyshyn/

Нагадаємо, фронтмент гурту "Антитіла" Тарас Тополя прокоментував звільнення Валерія Залужного. Також музикант Коля Сєрга поділився історичним знімком з головнокомандувачем.