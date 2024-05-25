Валерій Залужний зізнався у коханні дружині, з якою 20 років разом — фото

Валерій Залужний замилував ніжною світлиною з коханою дружиною
Колишній головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний зачарував світлиною з дружиною. Він сколихнув мережу дописом.
Виклав його в Facebook.
Валерій Залужний вкотре зізнався дружині в коханні
Посол України у Великій Британії Валерій Залужний опублікував нову фотографію в соцмережах. На ній він щасливий разом з дружиною Оленою. Світлину підписав коротко, але змістовно — поставив сердечко.
Вони разом вже понад 20 років. Олена працює фінансистом в Укргазбанку. Виховують двох доньок. Старша пішла слідами тата і пов'язала своє життя з військовою справою. Менша — хоче стати медиком.
Нагадаємо, нещодавно Валерій Залужний засвітився в компанії відомої співачки Ірини Федишин. Також його відзначили почесною нагородою разом з письменницею Ліною Костенко.
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