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Валерій Залужний замилував ніжною світлиною з коханою дружиною

25 травня 2024 22:39
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Валерій Залужний зізнався у коханні дружині, з якою 20 років разом — фото
Посол України у Великій Британії Валерій Залужний. Фото: instagram/irynafedyshyn/
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська

Колишній головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний зачарував світлиною з дружиною. Він сколихнув мережу дописом.

Виклав його в Facebook.

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Посол України у Великій Британії Валерій Залужний опублікував нову фотографію в соцмережах. На ній він щасливий разом з дружиною Оленою. Світлину підписав коротко, але змістовно — поставив сердечко. 

Валерій Залужний з дружиною. Фото: facebook.com/vzaluzhnyi
Валерій Залужний з дружиною. Фото: facebook.com/vzaluzhnyi

Вони разом вже понад 20 років. Олена працює фінансистом в Укргазбанку. Виховують двох доньок. Старша пішла слідами тата і пов'язала своє життя з військовою справою. Менша — хоче стати медиком.

Валерій Залужний з дружиною Оленою. Фото: facebook.com/vzaluzhnyi
Валерій Залужний з дружиною Оленою. Фото: facebook.com/vzaluzhnyi

Нагадаємо, нещодавно Валерій Залужний засвітився в компанії відомої співачки Ірини Федишин. Також його відзначили почесною нагородою разом з письменницею Ліною Костенко.

шлюб
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Валерій Залужний
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