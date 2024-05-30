Фиби из "Все женщины - ведьмы" поддержала украинцев - видео

Американская актриса Алисса Милано. Фото: instagram.com/adore_milano_alyssa/

Известная американская актриса, сыгравшая Фиби в культовом сериале "Все женщины — ведьмы" Алисса Милано публично обратилась к украинцам со словами поддержки. Звезда стала послом фандрейзинговой платформы UNITED24 и будет поддерживать направление "Образование и наука".

Об этом говорится в соцсетях фандрайзинговой платформы UNITED24.

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Фиби из "Все женщины – ведьмы" поддерживает Украину

Звезда записала короткий ролик, в котором обратилась к украинцам. Актриса уверена в том, что Украина должна одержать победу в этой несправедливой войне. Фиби из "Все женщины — ведьмы" будет поддерживать нашу страну и работать в направлении "Образование и наука".

"Полномасштабная война в Украине является жестокой, коварной и варварской. Это должно закончиться справедливым миром и победой Украины. Я хочу, чтобы украинцы знали, что я буду рядом с Украиной и поддержу их на этом пути", — заявила она.

Напомним, ранее звезда сериалов "Девушки Гилмор" и "Сверхъестественное" Джаред Падалеки выразил свою поддержку украинцам. А также звезда сериала "Сверхъестественное" Миша Коллинз объявил сбор на автомобиль для разминирования Украины.