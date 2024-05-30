Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Варварская война — звезда сериала "Все женщины — ведьмы" записала трогательное видео к украинцам arrow

Варварская война — звезда сериала "Все женщины — ведьмы" записала трогательное видео к украинцам

30 мая 2024 11:37
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Фиби из "Все женщины - ведьмы" поддержала украинцев - видео
Американская актриса Алисса Милано. Фото: instagram.com/adore_milano_alyssa/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Известная американская актриса, сыгравшая Фиби в культовом сериале "Все женщины — ведьмы" Алисса Милано публично обратилась к украинцам со словами поддержки. Звезда стала послом фандрейзинговой платформы UNITED24 и будет поддерживать направление "Образование и наука".

Об этом говорится в соцсетях фандрайзинговой платформы UNITED24.

Читайте также:

Фиби из "Все женщины – ведьмы" поддерживает Украину

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by UNITED24 (@u24.gov.ua)

Звезда записала короткий ролик, в котором обратилась к украинцам. Актриса уверена в том, что Украина должна одержать победу в этой несправедливой войне. Фиби из "Все женщины — ведьмы" будет поддерживать нашу страну и работать в направлении "Образование и наука".

"Полномасштабная война в Украине является жестокой, коварной и варварской. Это должно закончиться справедливым миром и победой Украины. Я хочу, чтобы украинцы знали, что я буду рядом с Украиной и поддержу их на этом пути", — заявила она.

Напомним, ранее звезда сериалов "Девушки Гилмор" и "Сверхъестественное" Джаред Падалеки выразил свою поддержку украинцам. А также звезда сериала "Сверхъестественное" Миша Коллинз объявил сбор на автомобиль для разминирования Украины.

сериал
россияне
Украина
UNITED 24
зарубежные звезды
война в Украине

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:52 Тарифы с 1 июня — какие будут цены на электричество, газ и воду

24 мая 2024

14:38 Тарифы на электричество — цену привяжут к потреблению

28 мая 2024

04:57 В ТЦК объяснили, кого сразу после прихода в военкомат направят на ВВК

21 мая 2024

07:46 Цены на электричество вырастут с 1 июня — для кого изменятся тарифы

17 мая 2024

13:45 Юрист рассказал, какое наказание ждет мужчин, не имеющих при себе военного билета

28 мая 2024

09:01 Зинченко нашел новый клуб — Арсенал готов продать украинца

11:44 Нафтогаз предупредил клиентов о важном изменении в расчете — детали

20 мая 2024

04:16Как поступить, если в ТЦК запрещают пользоваться телефоном

12:26 В Жироне разочарованы ситуацией с Довбиком — заявление главного тренера

28 мая 2024

04:33 Пылевая буря снова накроет Украину — когда и каким областям угрожает явление