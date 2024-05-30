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Варварська війна — зірка серіалу "Усі жінки — відьми" записала зворушливе відео до українців

30 травня 2024 11:37
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Фібі з "Усі жінки – відьми" підтримала українців — відео
Американська акторка Алісса Мілано. Фото: instagram.com/adore_milano_alyssa/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Відома американська акторка, яка зіграла Фібі у культовому серіалі "Усі жінки — відьми" Алісса Мілано публічно звернулася до українців зі словами підтримки. Зірка стала амбасадором фандрейзингової платформи UNITED24 та підтримуватиме напрямок "Освіта і наука".

Про це йдеться у соцмережах фандрайзингової платформи UNITED24.

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A post shared by UNITED24 (@u24.gov.ua)

Зірка записала короткий ролик, в якому звернулася до українців. Акторка впевнена у тому, що Україна має здобути перемогу у цій несправедливій війні. Фібі з "Усі жінки – відьми" буде підтримувати нашу країну та працюватиме у напрямку "Освіта і наука".

"Повномасштабна війна в Україні є жорстокою, підступною і варварською. Це має закінчитися справедливим миром і перемогою України. Я хочу, щоб українці знали, що я буду поруч з Україною і підтримаю їх на цьому шляху", — заявила вона.

Нагадаємо, раніше зірка серіалів "Дівчата Гілмор" і "Надприродне" Джаред Падалекі висловив свою підтримку українцям. А також зірка серіалу "Надприродне" Міша Коллінз оголосив збір на автівку для розмінування України.

серіал
росіяни
Україна
UNITED 24
закордонні зірки
війна в Україні

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