Фібі з "Усі жінки – відьми" підтримала українців — відео

Американська акторка Алісса Мілано. Фото: instagram.com/adore_milano_alyssa/

Відома американська акторка, яка зіграла Фібі у культовому серіалі "Усі жінки — відьми" Алісса Мілано публічно звернулася до українців зі словами підтримки. Зірка стала амбасадором фандрейзингової платформи UNITED24 та підтримуватиме напрямок "Освіта і наука".

Про це йдеться у соцмережах фандрайзингової платформи UNITED24.

Читайте також:

Фібі з "Усі жінки – відьми" підтримує Україну

Зірка записала короткий ролик, в якому звернулася до українців. Акторка впевнена у тому, що Україна має здобути перемогу у цій несправедливій війні. Фібі з "Усі жінки – відьми" буде підтримувати нашу країну та працюватиме у напрямку "Освіта і наука".

"Повномасштабна війна в Україні є жорстокою, підступною і варварською. Це має закінчитися справедливим миром і перемогою України. Я хочу, щоб українці знали, що я буду поруч з Україною і підтримаю їх на цьому шляху", — заявила вона.

Нагадаємо, раніше зірка серіалів "Дівчата Гілмор" і "Надприродне" Джаред Падалекі висловив свою підтримку українцям. А також зірка серіалу "Надприродне" Міша Коллінз оголосив збір на автівку для розмінування України.