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Василий Вирастюк рассказал, сколько сейчас зарабатывают народные депутаты

15 апреля 2024 21:02
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Василий Вирастюк рассказал о своих заработках в разгар войны
Народный депутат Василий Вирастюк. Фото: скриншот YouTube
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Народный депутат от "Слуги народа" и обладатель титула "Самый сильный человек планеты" Василий Вирастюк признался, на какие средства живет в разгар войны. Бывший спортсмен также сообщил о том, какую официальную зарплату получают нардепы.

Об этом он рассказал в интервью Славе Демину.

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Известный политик и спортсмен сообщил, что сейчас живет на официальную заработную плату. По его словам, сегодня народные депутаты официально зарабатывают в среднем 50 тысяч гривен.

"Моя зарплата пока минус алименты — 36 тыс. грн. А с алиментами ну добавь еще 16. Почти 53 тыс. грн", — сообщил Вирастюк.

Слава Демин потролил его и намекнул, что он скрывает от украинцев свои фактические заработки.

"Ты понимаешь, что сейчас зрители будут ржать? Но кроме официальных доходов, есть многое другое — коррупционные схемы", — поинтересовался ведущий.

Вирастюк заявил о том, что он по своим моральным убеждениям не хочет пачкать свою репутацию коррупцией и является честным депутатом.

"Ну, пусть ржут. А мне, думаешь, смешно от этого? Это не о нас — честных депутатах. Я — честный депутат", — отметил он.

Вирастюк добавил, что всю свою недвижимость он приобрел еще во время спортивной карьеры, задолго до каденции народного депутата.

Напомним, мы писали о том, что украинский певец Виталий Козловский пожаловался на зарплату в ВСУ.

Ранее дочь Оли Поляковой честно рассказала, как зарабатывает на жизнь.

Василий Вирастюк
зарплаты
украинские звезды
доходы
народные депутаты
война в Украине

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