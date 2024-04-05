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Гумористка Катерина Нікітіна зізналась, яка зарплатня в "Жіночому Кварталі"

5 квітня 2024 22:16
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Скільки заробляють актори в "Кварталі" — деталі
Українська акторка Катерина Нікітіна. Фото: стоп-кадр з інтерв'ю з Славою Дьоміним
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Зірка "Жіночого Кварталу" Катерина Нікітіна розповіла, скільки заробляє. До повномасштабного вторгнення в неї була вища зарплатня.

Деталями вона поділилась в інтерв'ю з Славою Дьоміним.

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Скільки заробляють актори в "Жіночому Кварталі"

Гумористка Катерина Нікітіна, яка знімається у "Жіночому Кварталі", розповіла про свої заробітки. До великої війни вона отримувала більші гонорари, втім фіксованої зарплатні ніколи не мала. Все завжди залежить від кількості зйомок.

Слава Дьомін запитав, чи отримує акторка хоча б тисячу доларів на місяць і Катерина відповіла, що напевно ні.

"У нас же не так багато зйомок зараз. Раніше, так. Якщо розбити оплату на весь рік, то раніше так, зараз ні", — сказала Нікітіна.

Однак загалом зірка заробляє до 40 тисяч доларів. Вона отримує гроші з реклами в особистому блозі та гонорари за інші акторські зйомки. 

Нагадаємо, актор з "Кварталу" Євгеній Кошовий зізнався, в якій країні буде навчатися його донька. Також ми розповідали, як маленький син акторки Олени Кравець довів її до сліз.

зарплати
Квартал 95
гроші
українські зірки
гумор
"Жіночий квартал"

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