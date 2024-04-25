Кортни Кокс поделилась методами воспитания дочери.

Американская актриса Кортни Кокс с дочерью Коко. Фото: instagram.com/courteneycoxofficial/

Известная американская актриса и звезда "Друзей" Кортни Кокс рассказала о воспитании своей дочери Коко Аркетт. Звезда призналась, что ей трудно отказывать родному человеку.

Об этом сообщает Daily Mail.

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Кортни Кокс о дочери

Звезда сериала "Друзья" откровенно рассказала о том, как воспитывала свою девочку Коко, которой уже исполнилось 19 лет. Актриса боялась лишний раз вмешиваться в ее жизнь и обидеть ее. Она признает, что очень долго в отношениях с дочерью училась говорить "нет".

"Я не хотела вмешиваться, хотя знала, что что-то не так, потому что она очень рассердилась бы на меня", — призналась Кортни Кокс.

Коко любит ярко краситься и часто меняет цвет волос, поэтому актриса была вынуждена не раз отмывать ванну. Другие родители удивляются тому, как Кокс позволяет дочери такие смелые эксперименты.

"Остальные меня спрашивают: "Почему ты позволяешь Коко так много косметики на лице?". Она всегда носила макияж, для нее это способ самовыражения", — объяснила звезда.

Звезда "Друзей" считает, что детям нужно давать больше свободы, и в этом нет ничего плохого.

"Я думаю, мы просто должны позволить им быть самими собой, конечно, с определенными границами. Я не очень хорошо умею устанавливать эти же границы и до сих пор учусь это делать", — рассказала Кокс.

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