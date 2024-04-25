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Вчилася говорити "ні" — Кортні Кокс з "Друзів" розповіла про стосунки із дорослою донькою

25 квітня 2024 12:38
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Кортні Кокс поділилася методами виховання доньки — подробиці
Американська акторка Кортні Кокс з донькою Коко. Фото: instagram.com/courteneycoxofficial/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Відома американська акторка та зірка "Друзів" Кортні Кокс розповіла про виховання своєї донечки Коко Аркетт. Зірка зізналася, що їй важко відмовляти рідній людині.

Про це повідомляє Daily Mail.

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Кортні Кокс про донечку

Зірка серіалу "Друзі" відверто розповіла про те, як виховувала свою дівчинку Коко, якій вже виповнилася 19 років. Акторка боялася зайвий раз втручатися в її життя та образити її. Вона визнає, що дуже довго у стосунках із донечкою вчилася говорити "ні".

"Я не хотіла втручатися, хоча знала, що щось не так, тому що вона б дуже розсердилася на мене", — зізналася Кортні Кокс.

Коко любить яскраво фарбуватися та часто змінює колір свій волосся, через що акторка була змушена не раз відмивати ванну. Інші батьки дивуються тому, як Кокс дозволяє донечці такі сміливі експерименти.

"Інші мене питають: "Чому ти дозволяєш Коко так багато косметики на обличчі?". Вона завжди носила макіяж, для неї це спосіб самовираження", — пояснила зірка.

Зірка друзів вважає, що дітям потрібно давати більше свободи та у цьому немає нічого поганого.

"Я думаю, ми просто повинні дозволити їм бути самими собою, звичайно, з певними межами. Я не дуже добре вмію встановлювати ці самі межі та досі вчусь це робити", — розповіла Кокс.

Нагадаємо, раніше ми писали, що папараці "застукали" Еністон та Кокс з "Друзів" за вечерею в Голлівуді. А також стало відомо, кому дістануться мільйонні статки Меттью Перрі.

діти
родина
серіал Друзі
відносини
закордонні зірки
донька

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